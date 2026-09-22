خنثی شدن عملیات تروریستی سرویس اطلاعات عربستان در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتشار یک پست اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق شدند عملیات تروریستی رژیم سعودی از طریق موتورهای بمب گذاری شده و عناصر انتحاری علیه برخی بازارها و مساجد صنعا را خنثی کنند.

وی اضافه کرد که این عملیات بدون برجای ماندن خسارت یا تلفات خنثی شد و عوامل دخیل در آن که همگی با سرویس اطلاعات عربستان در ارتباط بودند بازداشت شدند.

الاسد بیان کرد: این عملیات تروریستی یادآور عملیات تروریستی علیه مساجد در صنعا و صعده طی مارس ۲۰۱۵ توسط عوامل انتحاری سعودی حین برگزاری نماز جمعه است. سرویس اطلاعات عربستان پیش از آن نیز در سال ۲۰۱۴ میدان التحریر صنعا را هدف قرار داد و در سال ۲۰۱۳ نیز ۱۲ عامل انتحاری سعودی بیمارستان العرضی صنعا را مورد حمله قرار دادند.

وی تصریح کرد: استفاده مجدد از این ابزارهای تروریستی از سوی رژیم سعودی بیانگر خوی داعشی و تکفیری این رژیم و شکست در برابر اراده ملت یمن است.