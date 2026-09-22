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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۲

کمک انگلیس به عربستان برای تجاوز به یمن

کمک انگلیس به عربستان برای تجاوز به یمن

انگلیس از کمک نظامی خود به عربستان در جریان تجاوز علیه یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، انگلیس اعلام کرد که در برابر نیروهای انصارالله یمن به جنگنده های سعودی سوخت رسانی می کند و بدین ترتیب این کشور وارد جنگ یمن شده است.

این در حالی است که پیشتر ترامپ با درخواست کمک محمد بن سلمان ولی عهد عربستان در این خصوص مخالفت کرده بود.

بر اساس این گزارش، هواپیمای وویجر نیروی هوایی سلطنتی انگلیس طی چند هفته به سوخت رسانی هوایی به جنگنده های سعودی خواهد پرداخت.

انگلیس تاکید کرد که بنا به درخواست عربستان برای دریافت حمایت های نظامی، با سوخت رسانی به جنگنده های این کشور در آسمان موافقت کرده است.

لندن مدعی شده که هدف از این اقدام تأمین امنیت تنگه باب المندب به عنوان یک گذرگاه آبی مهم است. این در حالی است که بنا به اذعان منابع بین المللی، هیچ اختلالی در کشتیرانی در تنگه باب المندب با توجه به پیشروی های انصارالله یمن ایجاد نشده است. جنگنده های سعودی تاکنون صدها منطقه مسکونی در یمن از جمله مدارس و مساجد را بمباران کرده اند.

کد مطلب 6954542

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    نظرات

    • علی م IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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      رژیم سلطنتی انگلیس باسوءاستفاده از مضامین وتفاوتهای قومی وقبیله ای فرهنگی واقتصادی و سیاسی ومذهبی ودرپوشش های گوناگون عامل اصلی فتنه وتفرقه و جنگ و کشتار وفقر و ...درمنطقه وجهان است استعمارغارتگر وفتنه انگیز

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