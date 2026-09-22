به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح سهشنبه،در مراسم «مهر کریمانه» در بهارستان، گفت: ۷۵ مدرسه جدید شامل ۸۵۲ کلاس درس و بیش از ۱۰۱ هزار مترمربع فضای آموزشی تا پایان آبانماه به آموزش و پرورش تحویل میشود.
بهارلو در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه عدالت آموزشی، اظهار کرد: ۶۹ مدرسه که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، با تلاش مجموعه نوسازی مدارس آماده شده و برای آغاز سال تحصیلی به چرخه آموزش بازگشتهاند.
وی افزود: ۷۵ مدرسه جدید نیز تا پایان آبانماه احداث و تحویل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران خواهد شد که این مدارس در مجموع ۸۵۲ کلاس درس و بیش از ۱۰۱ هزار مترمربع فضای آموزشی را شامل میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ادامه داد: از فردا حدود یک میلیون دانشآموز در مدارس شهرستانهای استان تهران حضور خواهند یافت و ۶۰ هزار و ۵۹۰ نیروی فرهنگی مسئولیت تعلیم و تربیت آنان را برعهده دارند.
بهارلو با اشاره به افزایش ظرفیت آموزشی در سال تحصیلی جدید گفت: مجموع کلاسهای درس شهرستانهای استان تهران امسال به ۳۸ هزار و ۸۸۱ کلاس رسیده است.
وی همچنین از افزایش ۲۸ هزار نفری دانشآموزان مدارس دولتی در یک سال گذشته خبر داد و بیان کرد: توسعه فضاهای آموزشی، کاهش تراکم کلاسها و ارتقای کیفیت مدارس دولتی از عوامل مهم افزایش استقبال خانوادهها از مدارس دولتی بوده است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به کاهش میانگین تراکم کلاسهای درس تصریح کرد: میانگین تراکم دانشآموزان در کلاسهای درس از ۳۳ نفر به ۲۸ نفر کاهش یافته است، هرچند برخی مناطق از جمله بهارستان همچنان با تراکم حدود ۳۳ دانشآموز در کلاس مواجه هستند.
بهارلو توسعه فضاهای ورزشی، ایجاد زمینهای چمن، تجهیز مدارس به امکانات هوشمند و ارتقای تجهیزات آموزشی را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: نهضت توسعه عدالت آموزشی و مدرسهسازی علاوه بر افزایش ظرفیت مدارس، زمینه کاهش تراکم کلاسها و تقویت مدارس دولتی را فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «مهر کریمانه» در بهارستان خاطرنشان کرد: همزمان با این برنامه، سه هزار بسته آموزشی میان دانشآموزان لازمالتعلیم و بازمانده از تحصیل توزیع میشود تا زمینه بازگشت آنان به چرخه آموزش فراهم شود.
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