ویستامدیا از مرز ۱۰ هزار دقیقه تولید سریال عمودی عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، ویستامدیا، بازوی تولید محتوا و خدمات جامع تبلیغاتی ایرانسل، با تولید بیش از ۱۰هزار دقیقه سریال عمودی، سرمایهگذاری گستردهای را در این حوزه آغاز کرده است. این اقدام در پاسخ به تغییر الگوی مصرف مخاطبان و افزایش تمایل به تماشای محتوا روی تلفن همراه صورت گرفته است.
در سالهای اخیر، مخاطبان بیش از گذشته به محتوای کوتاه، روایتهای سریع و تجربههای متناسب با زمانهای پراکنده روز، گرایش پیدا کردهاند. رشد ویدیوهای کوتاه و عمودی در شبکههای اجتماعی نیز، این روند را تقویت کرده و بر شکل تولید محتوای حرفهای اثر گذاشته است.
سریالهای عمودی یا میکرودراما، یکی از پاسخهای صنعت سرگرمی به این تغییر الگوی مصرف مخاطبان بهشمار میروند و از ابتدا برای صفحه عمودی موبایل طراحی میشوند و با اپیزودهای کوتاه و ریتم تند روایت، تلاش میکنند با این الگوی جدید مصرف محتوا هماهنگ شوند. تولیدات ویستامدیا در این حوزه، فراتر از تغییر نسبت تصویر یا کوتاهتر کردن زمان قسمتها است و شامل توسعه داستان، فیلمنامه، طراحی تولید و ساخت آثاری است که از ابتدا بر مبنای منطق «Mobile-First» شکل گرفتهاند.
این تولیدات در ژانرها و روایتهای متنوع توسعه یافتهاند و بخشی از برنامه ویستامدیا برای ایجاد یک زنجیره تولید مستمر در حوزه میکرودراما محسوب میشوند؛ مسیری که میتواند سریال عمودی را از مجموعهای از تجربههای پراکنده، به یکی از قالبهای جدی صنعت محتوای دیجیتال ایران تبدیل کند.
این آثار در ژانرها و روایتهای متنوع ساخته شدهاند و بخشی از برنامه ویستامدیا برای ایجاد زنجیره تولید مستمر در حوزه میکرودراما به شمار میروند. این مسیر میتواند سریال عمودی را به یکی از قالبهای جدی صنعت محتوای دیجیتال کشور تبدیل کند.
تغییر ذائقه مخاطب، به معنای کنار رفتن قالبهای بلند نیست، بلکه نشاندهنده اضافه شدن یک الگوی مصرف تازه به سبد سرگرمی کاربران است. مخاطبی که همچنان فیلم و سریال بلند میبیند، در موقعیتهای دیگری از روز ممکن است به دنبال داستانی باشد که بتواند در چند دقیقه و به طور مستقیم روی موبایل دنبال کند. سریال عمودی، دقیقاً برای پاسخ به همین موقعیت مصرف طراحی شده است.
عبور از مرز ۱۰هزار دقیقه تولید برای ویستامدیا، بیش از یک رکورد کمّی است و نشاندهنده شکلگیری یک مسیر تازه در صنعت محتواست؛ مسیری که در آن تغییر رفتار مخاطب، فرم روایت و مدل تولید را نیز تغییر میدهد. ویستامدیا با این سرمایهگذاری، قدمی جدی برای شکلگیری بازاری تازه در اقتصاد محتوای دیجیتال ایران برداشته است؛ بازاری برای نسلی از محتوا که متناسب با صفحه موبایل طراحی شده؛ صفحهای که که بیش از هر صفحه دیگری همراه مخاطب است.
«ویستامدیا»، با هدف ارائه بستر و محتوای صوتی و تصویری و مشارکت با پلتفرمهای داخلی، بهعنوان بازوی تولید محتوا و خدمات جامع تبلیغاتی ایرانسل تعریف شده و از شرکتهای زیرمجموعه ایرانسل است. این شرکت تاکنون با چندین پلتفرم داخلی قرارداد بسته و به افزایش ترافیک ماهانه اینترنت داخلی کمک کرده است. مشارکت در تولید آثار فرهنگی، فیلمهای کوتاه، انیمیشن، ساخت چند رئالیتیشو و راهاندازی استودیوی دوبله، از دیگر فعالیتهای ویستامدیا است که در مسیر سند توسعه ایرانسل در حوزه تولید محتوا تعریف شده است.
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