به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه مدعی شد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی تلاش کرد در حاشیه سفرش به نیویورک دیداری با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ترتیب دهد؛ اما تلاش او به نتیجه نرسید.
این روزنامه افزود که نتانیاهو و نزدیکانش پیشتر امیدوار بودند ترامپ در کارزار انتخاباتی از بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی حمایت کند؛ اما با وخیمتر شدن مناسبات میان این دو، چنین احتمالی اکنون بعید به نظر میرسد.
رسانه های رژیم صهیونیستی نیز همین خط خبری را در پیش گرفته اند. شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این رابطه گزارش داده که هشدارهای اطلاعاتی و امنیتی باعث شد مقامهای امنیتی اسرائیل توصیه کنند مدت اقامت نتانیاهو در آمریکا کوتاه شود و او پس از گفتگوهایی که طی روزهای اخیر انجام شده، از اقامت در شب در نیویورک خودداری کند.
روزنامه صهیونیستی «معاریو» نیز نوشت که نتانیاهو تنها ۶ ساعت در آمریکا خواهد ماند و این بار هیچ خبرنگار اسرائیلی با هواپیمای او همراه نخواهد بود.
معاریو به نقل از مقامهایی که در جریان تدارکات سفر بودند، توضیح داد که کوتاه بودن مدت سفر به نگرانی از رویدادهای امنیتی و اعتراضهای پیشبینیشده در نیویورک از سوی مخالفان نسلکشی اسرائیل و تجاوزهای فزاینده در کرانه باختری ناشی میشود.
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نیز نوشت که نتانیاهو در سازمان ملل، تنها با اسرائیلیها سخن خواهد گفت، زیرا جهان دیگر نمیخواهد به حرفهای او گوش دهد.
معاریو همچنین اشاره کرد که نتانیاهو در فضایی متشنج در داخل سالن سخنرانی خواهد کرد؛ فضایی که پس از رشتهای از سخنرانیهای انتقادآمیز از سیاستهای اسرائیل شکل گرفته است. همچنین انتظار میرود صحنههایی از خروج هیئتها از سالن هنگام سخنرانی او تکرار شود.
در زمینه تلاشهای دیپلماتیک و دیدارهای رسمی، گزارشهای رسانههای صهیونیستی نیز حاکی از آن است که برنامه دیدارهای سیاسی نتانیاهو در مقایسه با سفرهای پیشین او بسیار محدود است و با وجود تلاشهای تل آویو برای ترتیب دادن نشستی میان ترامپ و نتانیاهو، این دیدار در برنامه کاری ترامپ گنجانده نشده است.
رسانههای اسرائیلی مدعی شدند که برنامههای نتانیاهو و ترامپ در نیویورک با یکدیگر تلاقی ندارد تا امکان برگزاری این دیدار فراهم شود. همچنین یک مقام آمریکایی اعلام کرد که نخستوزیر رژیم صهیونیستی در لیست ملاقات کنندگان با رئیسجمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل قرار ندارد.
این در حالی است که دیدار برنامهریزیشده نتانیاهو در ایالت تگزاس با ایلان ماسک، بازرگان مشهور و وزیر سابق آمریکایی نیز لغو شد. پیش از این، یک تیم اسرائیلی برای آمادهسازی این دیدار به محل ملاقات رفته بود.
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