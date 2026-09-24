امام جمعه بزپیران خواستار برخورد جدی با گروگانگیران شد

مولوی جان‌محمد بلوچی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروگانگیری و وادار کردن افراد و خانواده‌ها به پرداخت پول زور، هیچ جایگاهی در اسلام و هیچ آیین و دینی ندارد و امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کند.

امام جمعه مسجد جامع روستای بزپیران ایرانشهر افزود: متأسفانه گروگانگیری یکی از موضوعاتی است که موجب نگرانی مردم و خانواده‌ها شده و لازم است با این پدیده به‌صورت جدی و در چارچوب قانون برخورد شود.

فشار سنگین گروگانگیری بر خانواده‌ها

وی ادامه داد: در مواردی خانواده‌ها برای تأمین مبلغ مورد مطالبه گروگانگیران مجبور به فروش سرمایه و دارایی خود می‌شوند که این مسئله فشار سنگینی بر آنان وارد می‌کند و آثار آن ممکن است برای مدت طولانی باقی بماند.

وی با تأکید بر اینکه گرفتن مال مردم بدون رضایت و از طریق تهدید و اجبار از نظر شرعی و اخلاقی مردود است، گفت: هیچ فردی حق ندارد با ایجاد ترس و فشار، خانواده‌ای را مجبور به پرداخت پول کند.

مولوی بلوچی با بیان اینکه جامعه اهل سنت این اقدامات را محکوم می‌کند، از دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواست با جدیت موضوع گروگانگیری و اخاذی را پیگیری و با عاملان آن مطابق قانون برخورد کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت افراد مرتبط با اقدامات مجرمانه، موضوع را از مسیر قانونی به مراجع مسئول اطلاع دهند و اجازه ندهند اقدامات افراد قانون‌شکن موجب گسترش ناامنی در جامعه شود.

امام جمعه مسجد جامع روستای بزپیران ایرانشهر خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مردم و بازگرداندن آرامش به خانواده‌های آسیب‌دیده از وظایف مهم دستگاه‌های مسئول است و مردم سیستان و بلوچستان خواهان امنیت و زندگی بدون ترس هستند.