به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پالایشگاه آبادان با اشاره به رفع اشکال ایجاد شده در این واحد صنعتی اظهار کرد: در حال حاضر از حیث فرآورده‌های نفتی در این پالایشگاه هیچ مشکلی نداریم و لازم می‌دانم از مدیریت پالایشگاه، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها و فعالان حوزه HSE صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

وی با تشریح جزئیات حادثه پیش آمده تصریح کرد: زمانی که همه سیستم‌ها را برای بازگشت به مدار تولید آماده می‌کردیم، بخش خلأ یا همان برج تختیری دچار حادثه شد که در نتیجه آن سه نفر از کارکنان مصدوم و دچار سوختگی شدند.

استاندار خوزستان با اشاره به روند درمانی مصدومان بیان کرد: اقدامات اولیه در بیمارستان آبادان انجام شد و سپس مصدومان به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند. خوشبختانه حال دو نفر از آنان خوب است و نفر سوم نیز تحت مراقبت‌های لازم قرار دارد و سوختگی وی در درجه بالایی نیست.

موالی‌زاده در ادامه با تاکید بر پیگیری وضعیت مصدومان بیان کرد: رسیدگی به وضعیت درمانی آنان را شخصاً دنبال خواهم کرد و در همین راستا مستقیماً از پالایشگاه به بیمارستان خواهم رفت.

وی با اشاره به ماهیت حادثه و وضعیت تولید گفت: تولید ما در تراز خودش قرار دارد و کار با دقت انجام شده است. این حادثه به نوعی خیر مقدّر بود و به حمدالله هم از بُعد کمی و هم از بُعد کیفی، تولیدات ما در این پالایشگاه مشکل خاصی ندارد.