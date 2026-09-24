  1. استانها
  2. خوزستان
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه آبادان هیچ مشکلی ندارد

تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه آبادان هیچ مشکلی ندارد

آبادان - استاندار خوزستان گفت: وضعیت تولید در پالایشگاه آبادان مطلوب است و هیچ مشکلی در تامین فرآورده‌های نفتی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پالایشگاه آبادان با اشاره به رفع اشکال ایجاد شده در این واحد صنعتی اظهار کرد: در حال حاضر از حیث فرآورده‌های نفتی در این پالایشگاه هیچ مشکلی نداریم و لازم می‌دانم از مدیریت پالایشگاه، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها و فعالان حوزه HSE صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

وی با تشریح جزئیات حادثه پیش آمده تصریح کرد: زمانی که همه سیستم‌ها را برای بازگشت به مدار تولید آماده می‌کردیم، بخش خلأ یا همان برج تختیری دچار حادثه شد که در نتیجه آن سه نفر از کارکنان مصدوم و دچار سوختگی شدند.

استاندار خوزستان با اشاره به روند درمانی مصدومان بیان کرد: اقدامات اولیه در بیمارستان آبادان انجام شد و سپس مصدومان به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند. خوشبختانه حال دو نفر از آنان خوب است و نفر سوم نیز تحت مراقبت‌های لازم قرار دارد و سوختگی وی در درجه بالایی نیست.

موالی‌زاده در ادامه با تاکید بر پیگیری وضعیت مصدومان بیان کرد: رسیدگی به وضعیت درمانی آنان را شخصاً دنبال خواهم کرد و در همین راستا مستقیماً از پالایشگاه به بیمارستان خواهم رفت.

وی با اشاره به ماهیت حادثه و وضعیت تولید گفت: تولید ما در تراز خودش قرار دارد و کار با دقت انجام شده است. این حادثه به نوعی خیر مقدّر بود و به حمدالله هم از بُعد کمی و هم از بُعد کیفی، تولیدات ما در این پالایشگاه مشکل خاصی ندارد.

کد مطلب 6957539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها