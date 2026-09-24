امام جمعه زهک: مردم نباید با ناامیدی دفاتر مسئولان را ترک کنند

حجتالاسلام حیدرعلی راشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند و تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات افرادی قرار دهند که برای پیگیری مسائل خود به دستگاههای مختلف مراجعه میکنند.
امام جمعه زهک افزود: ممکن است در برخی موارد امکان حل کامل مشکل یک مراجعهکننده وجود نداشته باشد، اما میتوان با برخورد مناسب، شنیدن حرفهای مردم و توضیح صادقانه شرایط، به گونهای رفتار کرد که فرد با نارضایتی و ناامیدی از دفتر مسئول خارج نشود.
وی ادامه داد: خدمت به مردم کار آسانی نیست، بهویژه زمانی که فرد مراجعهکننده به دلیل مشکلات و فشارهای زندگی ناراحت یا عصبانی است؛ اما وظیفه مسئولان این است که با صبر و حوصله پاسخگوی مردم باشند و برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
راشکی با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال نظام و آرمانهای شهدا خاطرنشان کرد: باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا در برابر شهدا شرمسار نباشیم و بتوانیم در پیشگاه آنان از عملکرد خود در خدمت به مردم دفاع کنیم.
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