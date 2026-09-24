به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدرمضان موسوی‌مقدم ظهر پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ در آیین مهمانی لاله‌ها که همزمان با هفته دفاع مقدس در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به ویژه امام شهید اظهار کرد: همه‌ساله در ایام هفته دفاع مقدس و در پنجشنبه‌ای که به شب جمعه منتهی می‌شود آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با عنوان مهمانی لاله‌ها برای تجدید عهد با شهدا برگزار می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بیان کرد: پرچمی که از دست شهدا به دست ما رسیده است باید همچنان با عزت و سربلندی در اهتزاز باقی بماند.

وی با اشاره به انتخاب مشهد مقدس برای برگزاری امسال این آیین گفت: امسال قرار شد مراسم مهمانی لاله‌ها در مشهد مقدس برگزار شود، زیرا اینجا سرزمین عاشقان و در حقیقت ایران سرزمین عاشقان است و در این مکان مقدس و در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) چهره‌های تابناک و شخصیت‌های بزرگی آرمیده‌اند.

موسوی مقدم افزود: در این مکان مقدس شهیدانی حضور دارند که برخی از آنان باید نامشان برای همیشه در تاریخ نوشته شود. از یک سو شخصیت‌های بزرگ علمی و علما در این مکان آرمیده‌اند و از سوی دیگر در سال‌های اخیر پیکر پاک و مطهر شهید رئیسی در اینجا به خاک سپرده شده است

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ادامه داد: در کنار همه این شهیدان امام شهید و عظیم‌الشأن ما نیز همراه با خانواده‌اش در این مکان حضور دارد.

وی ظهار کرد: نخستین نکته‌ای که وقتی در کنار قبور شهدا قرار می‌گیریم و باید به آن توجه کنیم تقویت دشمن‌شناسی است. شهدا به ما می‌گویند دشمن خود را به‌خوبی بشناسید.

موسوی مقدم افزود: امروز نباید در این زمینه تردیدی داشته باشیم که استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی دشمنان اصلی ما هستند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: شهدا به ما می‌گویند اگر می‌خواهید راه ما را ادامه دهید دشمنان خود را خوب بشناسید، زیرا دشمنان با شما کنار نخواهند آمد و از سر دوستی با شما رفتار نخواهند کرد؛ بنابراین باید دشمن‌شناسی خود را تقویت کنید و وقتی دشمن را به‌خوبی شناختید مبارزه با او را نیز همانند شهدا با پایبندی استقامت و مقاومت ادامه دهید.

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: در همین جا لازم است از رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم که در مجمع عمومی سازمان ملل به‌خوبی در برابر دشمن ایستادگی کرد.

موسوی‌مقدم ادامه داد: پایداری، استقامت و حماسه‌ای که رئیس‌جمهور در آنجا خلق کرد در واقع ادامه راه همین شهیدان عزیز است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور دومین نکته را غیرتمندی عنوان کرد و گفت: همه ما می‌دانیم غیرت به چه معناست. شهیدان به ما آموختند که غیرت یعنی مراقبت و مواظبت کنیم تا دیگران در قلمرو ما تجاوز و تعدی نکنند.

وی افزود: باید در سه حوزه مراقبت بیشتری داشته باشیم و اجازه ندهیم دشمن به دین کشور و ناموس ما تجاوز کند. در این سه حوزه باید غیرتمند باشیم و اجازه ندهیم بیگانگان در قلمرو دین کشور و ناموس ما تعدی کنند.

موسوی‌مقدم تصریح کرد: اگر لازم باشد در این مسیر جان خود را نیز بدهیم ارزشمند است. شهدا به ما می‌گویند ما جانمان را برای حفظ دین، آیین، قرآن و مکتب و برای حفظ کشور و تمامیت ارضی و همچنین برای دفاع از ناموسمان فدا کردیم.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: از سرنوشت کشورهایی که نسبت به این موضوعات توجه نکردند باید درس عبرت بگیریم و مراقبت کنیم. شهیدان غیرتمندترین انسان‌ها هستند چراکه از جان خود برای دفاع از کشور دین آیین و ناموسشان گذشتند.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم از شهدای عزیزمان درس بگیریم و هنگامی که در کنار قبور این عزیزان قرار می‌گیریم از آنان بیاموزیم و راهشان را ادامه دهیم.