به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان بمناسبت هفته دفاع مقدس، با اشاره به اهمیت پاسداشت میراث دفاع مقدس، گفت: تبیین حقایق دفاع مقدس برای نسل جوان یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است و سپاه در این مسیر نقش عملیاتی و فرهنگی خود را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ، محور انتقال ارزش‌های اسلامی ایرانی به نسل‌های آینده است، خاطرنشان کرد: سپاه ناحیه مرکزی رشت همواره در کنار نهادهای فرهنگی استان در اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبیین مناسبت‌های دفاعی و تقویت روحیه حماسی جامعه حضور فعال دارد و از حماسه مقاومت، از جنگ تحمیلی هشت‌ساله تا دفاع مقدس سوم، پاسداری می‌کند.

در این دیدار، سرهنگ حسن فیضیان ضمن قدردانی از همراهی سپاه ناحیه مرکزی رشت، با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ در ترویج ایثار و شهادت، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های سپاه رشت، پایگاه‌های بسیج و مساجد می‌تواند دامنه نشر ارزش‌های دفاع مقدس را در سطح شهر گسترش دهد و زمینه حفظ آثار ارزشمند دوران دفاع مقدس را تقویت کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان تأکید کرد: همکاری‌های مشترک فرهنگی میان سپاه و مجموعه حفظ آثار، نقش مهمی در انتقال صحیح مفاهیم مقاومت و دفاع مقدس به نسل جوان دارد و باید در قالب برنامه‌های شهری، نمایشگاه‌ها، یادمان‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای توسعه یابد.