به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات امیرکبیر در پایان شهریورماه ۱۴۰۵، فهرست کتاب‌های پرفروش خود در تابستان را منتشر کرد؛ فهرستی که تصویری از تنوع انتخاب مخاطبان این نشر در ماه‌های گذشته ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد علاقه کتاب‌خوان‌ها همچنان میان ادبیات کلاسیک، رمان‌های معاصر، آثار ترجمه و کتاب‌های تألیفی در رفت‌وآمد است.

در صدر این ویترین، رمانی دیده می‌شود که در ماه‌های اخیر با استقبال مخاطبان همراه شده و توانسته جایگاه خود را در میان کتاب‌های پرمخاطب انتشارات امیرکبیر تثبیت کند. «خونابه میناب» نوشته سید حمیدرضا مهاجرانی اثری تازه که برای کودکان مینابی نوشته شده است.

در ادامه این فهرست، «کمدی الهی» اثر دانته آلیگیری قرار دارد؛ اثری کلاسیک که پس از گذشت قرن‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین متون ادبیات جهان به شمار می‌رود.

«یک عاشقانه آرام» و «چهل نامه به همسرم» از آثار مرحوم نادر ابراهیم از دیگر عناوین حاضر در ویترین پرفروش‌های امیرکبیر بوده که تجربه‌ای متفاوت از ادبیات معاصر فارسی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهند.

در کنار این آثار، «نگاشتن در آغوش اجساد» نیز در فهرست پرفروش‌های تابستان دیده می‌شود؛ عنوانی که حضور آن در این ویترین، تنوع موضوعی انتخاب مخاطبان را بیش از پیش نشان می‌دهد. «شازده کوچولو» نیز در میان کتاب‌های پرمخاطب این فصل قرار گرفته است؛ اثری معروف که نسل‌های مختلف مخاطبان با آن ارتباط برقرار کرده‌اند.

«جنگ و صلح» اثر لئو تولستوی دیگر عنوان حاضر در این فهرست است؛ رمانی روسی که در کنار «کمدی الهی» و «شازده کوچولو»، بار دیگر سهم آثار کلاسیک در انتخاب‌های کتاب‌خوان‌های امیرکبیر را پررنگ می‌کند.

در بخش دیگری از این ویترین، نام «در میانه بحران» اثر مجتبی سلطانی احمدی و محمدجعفر بگلو به چشم می‌خورد. این اثر پژوهشی با تمرکز بر بازه زمانی تیر ۱۳۲۸ تا مهر ۱۳۳۳، به بررسی نقش‌آفرینی احزاب ملی، مذهبی و چپ در جریان نهضت ملی نفت می‌پردازد.

در ادامه این فهرست، «اتاق شماره ۶» اثر آنتون چخوف قرار دارد؛ داستانی از یکی از مهم‌ترین نویسندگان ادبیات روسیه که همچنان در شمار آثار خواندنی و مورد توجه مخاطبان ادبیات کلاسیک قرار دارد.

و در پایان این ویترین، «صد سال تنهایی» اثر گابریل گارسیا مارکز قرار گرفته است؛ رمانی که نام آن با ادبیات آمریکای لاتین و جریان رئالیسم جادویی گره خورده و از آثار ماندگار ادبیات جهان به شمار می‌آید.

نگاهی به فهرست پرفروش‌های تابستان انتشارات امیرکبیر نشان می‌دهد که مخاطبان کتاب، انتخاب‌های متنوعی دارند؛ از رمان‌های کلاسیک روسی و آثار ماندگار ادبیات جهان گرفته تا داستان‌های معاصر فارسی و کتاب‌هایی با موضوعات متفاوت. این تنوع، در کنار حضور هم‌زمان آثار قدیمی‌تر و عناوین تازه‌تر، تصویری از سلیقه‌های گوناگون مخاطبان بازار کتاب ارائه می‌کند.

ویترین پرفروش‌های تابستان امیرکبیر در حالی منتشر شده است که تنوع عناوین و گونه‌های ادبی حاضر در آن، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این فهرست به شمار می‌رود؛ فهرستی که از آثار کلاسیک و ماندگار تا رمان‌های معاصر را در کنار یکدیگر قرار داده و تصویری از انتخاب مخاطبان در ماه‌های تابستان ارائه می‌دهد.