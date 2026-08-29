به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست رونمایی و بررسی کتاب«ایران و آمریکا، تعامل یا تقابل»، دو دیپلمات پیشکسوت و دو کارشناس امور بین الملل سخنرانی خواهند کرد.

کتاب ایران و آمریکا، تعامل یا تقابل که به همت انتشارات خبر امروز منتشر شده، در دو بخش به بررسی و تحلیل سیاست «تعامل با ایران» در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و سیاست «تقابل با ایران» در دوره‌ اول ریاست‌جمهوری ترامپ (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) پرداخته است.

موسویان در این کتاب، برای اولین بار بخشی از خاطرات خود شامل گفت‌وگوها با مقامات آمریکا، ایران، اروپا و ژاپن در دوران اوباما و ترامپ اول را منتشر کرده است. ابعاد تازه‌ای از مسائل سیاسی، اجتماعی، تاریخی، بین المللی در روابط ایران و آمریکا در این کتاب تشریح شده است.

میهمانان این مراسم عبارتند از:

محمدکاظم سجادپور، دیپلمات پیشکسوت و عضو هیئت علمی دانشکده وزارت خارجه،

عباس ملکی، دیپلمات پیشکسوت و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

مجید تفرشی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل به صورت آنلاین

دیاکو حسینی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل

با حضور و سخنرانی حسین موسویان، مولف کتاب به صورت آنلاین از آمریکا.

این مراسم در سالن اجتماعات خبرآنلاین، به نشانی خیابان میرزای شیرازی، خیابان ۱۵. پلاک ۲۵. طبقه اول برگزار می‌شود و حضور برای علاقه مندان آزاد است.