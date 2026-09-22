به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علمی صبح سهشنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیتالله محمدی تاکندی (ره) که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت شهری قزوین در اجرای این پروژه تلاش کرد به جای توسعه پرهزینه زیرساختهای جدید، از ظرفیت معابر و زیرساختهای موجود به شکل بهینه استفاده کند تا ضمن کنترل هزینهها، اتصال شبکه بزرگراهی و کمربندی غربی شهر با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: همزمانی افتتاح این پروژه با هفته دفاع مقدس، فرصت مناسبی برای یادآوری فرهنگ ایثار و کار جهادی است و تکمیل این طرح نتیجه همکاری و همافزایی مجموعه استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاههای خدماترسان استان بوده است.
شهردار قزوین، کاهش گرههای ترافیکی را یکی از اهداف اصلی اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این تقاطع و اصلاح محورهای دسترسی، جریان تردد در رینگ غربی شهر روانتر میشود و کاهش زمان سفرهای درونشهری، صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه استهلاک خودروها را به دنبال خواهد داشت.
جابهجایی خط لوله ۹۰۰ میلیمتری در مسیر پروژه
علمی با اشاره به پیچیدگی عملیات اجرایی این پروژه بیان کرد: بخش قابل توجهی از دشواری کار به عملیات زیرسطحی و جابهجایی تأسیسات زیربنایی اختصاص داشت.
وی ادامه داد: انتقال خط اصلی انتقال آب با قطر ۹۰۰ میلیمتر و بازسازی کانالها و شبکههای هدایت آبهای سطحی از جمله اقدامات حساس این پروژه بود که با همکاری شرکتهای آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات انجام شد.
شهردار قزوین تأکید کرد: این عملیات گسترده بدون ایجاد وقفه در روند عمومی خدمات شهری به سرانجام رسید و دستگاههای خدماترسان در اجرای آن همکاری مستمر داشتند.
پروژه ۵ ماه زودتر به خط پایان رسید
علمی با اشاره به زمانبندی اولیه اجرای پروژه گفت: براساس قرارداد و برنامه زمانبندی، موعد تحویل این طرح اواخر مرداد سال آینده تعیین شده بود، اما با افزایش شیفتهای کاری، پیگیری مستمر و تلاش تیمهای عمرانی شهرداری، پروژه حدود چهار تا پنج ماه زودتر آماده بهرهبرداری شد.
وی با قدردانی از مشاوران، پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای طرح به معنای کاهش مدت زمان محدودیتهای ترافیکی برای شهروندان و فراهم شدن امکان استفاده زودتر مردم از این زیرساخت است.
شهردار قزوین در پایان گفت: رسالت مدیریت شهری، ایجاد توسعه متوازن، افزایش آرامش خانوادهها و کاهش مشکلات ترافیکی در شریانهای اصلی شهر است و امیدواریم بهرهبرداری از تقاطع آیتالله تاکندی بتواند به ارتقای رفاه و ایمنی تردد شهروندان قزوین کمک کند.
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