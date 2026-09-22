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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

تقاطع آیت‌الله تاکندی قزوین ۵ ماه زودتر از موعد افتتاح شد

تقاطع آیت‌الله تاکندی قزوین ۵ ماه زودتر از موعد افتتاح شد

قزوین- شهردار قزوین گفت: تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکندی با افزایش شیفت‌های کاری و تلاش تیم‌های عمرانی، حدود چهار تا پنج ماه زودتر از زمان‌بندی اولیه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علمی صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکندی (ره) که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت شهری قزوین در اجرای این پروژه تلاش کرد به جای توسعه پرهزینه زیرساخت‌های جدید، از ظرفیت معابر و زیرساخت‌های موجود به شکل بهینه استفاده کند تا ضمن کنترل هزینه‌ها، اتصال شبکه بزرگراهی و کمربندی غربی شهر با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: همزمانی افتتاح این پروژه با هفته دفاع مقدس، فرصت مناسبی برای یادآوری فرهنگ ایثار و کار جهادی است و تکمیل این طرح نتیجه همکاری و هم‌افزایی مجموعه استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان بوده است.

شهردار قزوین، کاهش گره‌های ترافیکی را یکی از اهداف اصلی اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: با بهره‌برداری از این تقاطع و اصلاح محورهای دسترسی، جریان تردد در رینگ غربی شهر روان‌تر می‌شود و کاهش زمان سفرهای درون‌شهری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه استهلاک خودروها را به دنبال خواهد داشت.

جابه‌جایی خط لوله ۹۰۰ میلی‌متری در مسیر پروژه

علمی با اشاره به پیچیدگی عملیات اجرایی این پروژه بیان کرد: بخش قابل توجهی از دشواری کار به عملیات زیرسطحی و جابه‌جایی تأسیسات زیربنایی اختصاص داشت.

وی ادامه داد: انتقال خط اصلی انتقال آب با قطر ۹۰۰ میلی‌متر و بازسازی کانال‌ها و شبکه‌های هدایت آب‌های سطحی از جمله اقدامات حساس این پروژه بود که با همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات انجام شد.

شهردار قزوین تأکید کرد: این عملیات گسترده بدون ایجاد وقفه در روند عمومی خدمات شهری به سرانجام رسید و دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای آن همکاری مستمر داشتند.

پروژه ۵ ماه زودتر به خط پایان رسید

علمی با اشاره به زمان‌بندی اولیه اجرای پروژه گفت: براساس قرارداد و برنامه زمان‌بندی، موعد تحویل این طرح اواخر مرداد سال آینده تعیین شده بود، اما با افزایش شیفت‌های کاری، پیگیری مستمر و تلاش تیم‌های عمرانی شهرداری، پروژه حدود چهار تا پنج ماه زودتر آماده بهره‌برداری شد.

وی با قدردانی از مشاوران، پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای طرح به معنای کاهش مدت زمان محدودیت‌های ترافیکی برای شهروندان و فراهم شدن امکان استفاده زودتر مردم از این زیرساخت است.

شهردار قزوین در پایان گفت: رسالت مدیریت شهری، ایجاد توسعه متوازن، افزایش آرامش خانواده‌ها و کاهش مشکلات ترافیکی در شریان‌های اصلی شهر است و امیدواریم بهره‌برداری از تقاطع آیت‌الله تاکندی بتواند به ارتقای رفاه و ایمنی تردد شهروندان قزوین کمک کند.

کد مطلب 6954807

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