تغییرات دمایی روزهای آینده در همدان محسوس نیست

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان تا اواسط هفته آینده عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: برای روز سه‌شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید و پدیده غبار رقیق در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان بیان کرد: از اواخر هفته آینده یک سامانه بارشی ضعیف جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که پیامد آن بارش‌های پراکنده و خفیف در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به‌ویژه در نیمه شمالی استان خواهد بود.

باقری‌شکیب درباره وضعیت دمایی استان نیز عنوان کرد: در روزهای آتی تغییرات دمایی محسوسی در سطح استان نخواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان‌های نهاوند، قهاوند و اسدآباد با دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط و صبح امروز شهرستان‌های بهار و اسدآباد با دمای هشت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان به ثبت رسیدند و دمای هوای همدان در گرم‌ترین ساعات به ۳۲ و در خنک‌ترین ساعات به ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسید.