چند نفر «احمد» را به صورت آنلاین تماشا کردند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران آنلاین فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد در پلتفرم‌های فیلم‌نت و روبیکا درحال انجام است و با گذشت ۱۰ روز از آغاز اکران آنلاین تا شب گذشته ۱۸ اردیبهشت، ١۴٨۵٠ بلیت فروخته شده است.

این اثر پس از ۲ هفته اکران‌ در سینماها، به دلیل اتفاقات دی ماه و پس از آن جنگ تحمیلی سوم، با فراز و نشیب‌های زیادی در مسیر نمایش خود همراه بود، اما اکنون در شبکه نمایش خانگی توجه مخاطبان را به خود جلب کرده است.

«احمد» برای نخستین بار نقش شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله بم به تصویر می‌کشد. تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و ... بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می‌دهند.

«احمد» محصول سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، برنده ۳ سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اصلی زن از چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر است.