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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دهقان: سنگین‌ترین مسابقات ۱۰ سال اخیر آسیا بود؛ از نتیجه راضی‌ام

دهقان: سنگین‌ترین مسابقات ۱۰ سال اخیر آسیا بود؛ از نتیجه راضی‌ام

تنها نماینده بانوی دوچرخه‌سواری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: مسیر بسیار تکنیکی و پر از صعودهای سنگین بود و بیشتر رقبا عضو تیم‌های اروپایی بودند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ماندانا دهقان تنها نماینده بانوی دوچرخه‌سواری ایران پس از کسب مقام چهاردهم در ماده استقامت جاده بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: مسیر بسیار تکنیکی و پر از صعودهای سنگین بود و بیشتر رقبا عضو تیم‌های اروپایی بودند، با این حال از نتیجه‌ام راضی هستم.

نماینده دوچرخه‌سواری بانوی کشورمان اظهار داشت: سنگین‌ترین مسابقاتی بود که در ۱۰ سال اخیر در آسیا برگزار شده بود. مسیر بسیار تکنیکی بود و خیلی صعودهای سنگینی داشت. خیلی مسابقه سختی بود، اما از نتیجه مسابقه خودم راضی هستم.

وی افزود: تقریباً اکثر نفرات شرکت کننده عضو تیم‌های اروپایی بودند و در اروپا هم اردو و هم مسابقه داشتند .

دهقان در پایان ضمن قدردانی از حامیانش گفت: از کمیته ملی المپیک که در این شرایط سخت کشور توانستند این شرایط را برای ما فراهم کنند تا در مسابقات حضور داشته باشیم و از ما حمایت کردند، تشکر می کنم .

کد مطلب 6954715

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