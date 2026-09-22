به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ماندانا دهقان تنها نماینده بانوی دوچرخه‌سواری ایران پس از کسب مقام چهاردهم در ماده استقامت جاده بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: مسیر بسیار تکنیکی و پر از صعودهای سنگین بود و بیشتر رقبا عضو تیم‌های اروپایی بودند، با این حال از نتیجه‌ام راضی هستم.

نماینده دوچرخه‌سواری بانوی کشورمان اظهار داشت: سنگین‌ترین مسابقاتی بود که در ۱۰ سال اخیر در آسیا برگزار شده بود. مسیر بسیار تکنیکی بود و خیلی صعودهای سنگینی داشت. خیلی مسابقه سختی بود، اما از نتیجه مسابقه خودم راضی هستم.

وی افزود: تقریباً اکثر نفرات شرکت کننده عضو تیم‌های اروپایی بودند و در اروپا هم اردو و هم مسابقه داشتند .

دهقان در پایان ضمن قدردانی از حامیانش گفت: از کمیته ملی المپیک که در این شرایط سخت کشور توانستند این شرایط را برای ما فراهم کنند تا در مسابقات حضور داشته باشیم و از ما حمایت کردند، تشکر می کنم .