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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

دختران کاتا ایران در یک قدمی طلا کم آوردند؛ اولین مدال نقره به دست آمد

دختران کاتا ایران در یک قدمی طلا کم آوردند؛ اولین مدال نقره به دست آمد

دختران ایران با شکست مقابل ویتنام در مبارزه پایانی رقابت های کاتای تیمی به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند و نخستین مدال نقره کاروان ورزشی کشورمان را به خود اختصاص دادند. 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه مسابقات روز سوم رقابت‌های کاراته در بازی‌های آسیایی ناگویا تیم ملی کاتای تیمی بانوان ایران که با برتری مقابل تایلند و فیلیپین به دیدار نهایی راه یافته بود، برای کسب مدال طلا به مصاف ویتنام رفت.

این تیم با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زهرا السادات حسینی با ارائه نمایشی زیبا با فاصله ای کم به حریف باخت و به مدال نقره رسید.

این اولین مدال نقره کاروان ورزشی کشورمان در این دوره از بازیها بود.

در ادامه مسابقات امروز کاراته کشورمان توسط علی اصغر آسیابری، فاطمه زهرا سعیدآبادی و مرتضی نعمتی شانس کسب سه مدال طلای دیگر هم دارد.

کد مطلب 6954732

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