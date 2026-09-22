به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، از نظر مدعیان اسکار، سال ۲۰۲۵ سال خوبی برای نتفلیکس بود، اما یک سال استثنایی نبود. حالا دیگر این غول نمایش آنلاین از روزهایی که کلی پول نقد به هر فیلمساز درجه یک که مایل بود با آنها همکاری کند، می داد فاصله گرفته است و تمایل چندانی به سرمایهگذاری برای خلق آثار جدید ندارد.
سال ۲۰۲۵ نتفلیکس به جای خلق کار جدید، فیلم «رویاهای قطار» را در ساندنس ۲۰۲۵ خرید و با آن به رقابت بهترین فیلم اسکار راه یافت. «فرانکنشتاین» گییرمو دل تورو نیز به همین ترتیب موجب شد تا نتفلیکس به این رقابت راه یابد. امسال نیز اوضاع به همین ترتیب است و نتفلیکس «توپ سیاه» را در کن خرید تا اسب اصلی آنها در رقابت اسکار باشد.
در حالی که دانکن جونز برای ساخت پروژه مورد علاقهاش «بیصدا» در سال ۲۰۱۸، بودجه هنگفتی از نتفلیکس دریافت کرد، حالا میگوید: آن روزها گذشته و نتفلیکس از عرصه فیلمسازی خارج شده است.
این فیلمساز بریتانیایی که در حال تبلیغ فیلم جدیدش «نظامی سرکش» است، در گفتگویی با ایندیوایر در پاسخ به این سوال که آیا برای ساختن «بیصدا» از دیدگاه خود فاصله گرفت؟ گفت: من این کار را نکردم، اما فکر نمیکنم که هیچ فیلمسازی بتواند امروز برای همکاری با یک استریمر چنین چیزی بگوید.
این فیلمساز (که فرزند دیوید بویی خواننده مشهور انگلیسی است) با نگاهی تقریباً حسرتبار به آن دوره از نتفلیکس گفت: آن دوره شیرین بود، چون نتفلیکس میگفت: ما فقط میخواهیم کارگردانان به اینجا بیایند و کاری را که میخواهند انجام دهند. من هم همین کار را کردم. اما این دوره دیگر تکرار نمیشود.
باید گفت حق با اوست و دورانی که نتفلیکس برای ایجاد اعتبار و جذب فیلمسازان مولف پول میریخت، گذشته است. زمانی اسکورسیزی، کوارون، بامباک و کوئنها میتوانستند وقتی استودیوها از آنها حمایت نمیکردند به سمت نتفلیکس بروند، اما به نظر می رسد آن دوران دیگر به گذشته تعلق دارد.
جونز حتی چشمانداز را تاریکتر هم میبیند. وی در این مصاحبه گفت: اوضاع دارد بدتر هم میشود، و من واقعاً مطمئن نیستم که استریمرها به کجا میروند یا چه کاری میخواهند انجام دهند و چه فیلمهایی میخواهند بسازند ... مشکل الگوریتم است، تصمیم آنها برای اینکه چه پروژهای بسازند، موجب میشود انتخاب آنها کمتر و کمتر شود، تا زمانی که فقط یک نوع فیلم با دو یا سه بازیگر چراغ سبز بگیرد ... مگر اینکه بتوانند راهی برای فرار از این وضعیت پیدا کنند.
شاید انتخاب این تغییر و انتخاب مسیری بدون ریسک در نتفلیکس، به دلیل ورود دن لین رئیس جدید بخش محتوای این سرویس استریم، باشد که دو سال پیش اعلام کرد تمرکز از این پس بر فیلمهایی خواهد بود که بیشتر به مخاطب توجه داشته باشند و کمتر به سازنده توجه خواهد کرد.
بنابراین، پس از سالها تأمین مالی پروژههای پرشوری از چهرههایی مانند اسکورسیزی، کوئن، لی، کوارون، ایناریتو، کمپیون، کوپر، سودربرگ و بونگ و ... ظاهراً این غول استریمینگ تصمیم گرفته به تولید انواع مزخرفات بیمغزی بپردازد که معمولاً در فهرست ۱۰ فیلم برتر هفتگیاش مشاهده میشود.
با وجود این شرایط باید گفت سال ۲۰۲۶ برای این استریمر سال خوبی است چون فیلمهایی مانند «ری گان» برد برد، «کلیف بوث» دیوید فینچر، «حیوانات» بن افلک و «عشق احتمالی» لی چانگ-دونگ را دارد که پاییز امسال اکران میشوند.
نظر شما