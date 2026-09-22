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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

برنامه‌ریزی برای احداث سایت اختصاصی تیراندازی با کمان در شمیرانات

برنامه‌ریزی برای احداث سایت اختصاصی تیراندازی با کمان در شمیرانات

شمیرانات- سرپرست فرمانداری شمیرانات، از برنامه‌ریزی برای احداث سایت اختصاصی تیراندازی با کمان در این شهرستان و توسعه زیرساخت‌های این رشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یزدان‌بار در بازدید از اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان و دیدار با محمدحسین گلشنی، کماندار ملی‌پوش شمیرانی اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی این شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شمیرانات اظهار کرد: سرمایه‌های انسانی نباید به دلیل کمبود امکانات هدر روند و وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم که ورزشکاران دغدغه‌ای جز تمرین و افتخارآفرینی نداشته باشند.

سرپرست فرمانداری شمیرانات افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در رده‌های سنی پایه، این شهرستان می‌تواند به پایگاه تخصصی و قطب قهرمانی رشته تیراندازی با کمان تبدیل شود و برای تحقق این هدف تلاش خواهیم کرد.

در این دیدار، علوی رئیس اداره ورزش و جوانان شمیرانات نیز با اشاره به استعدادهای نوجوانان و جوانان منطقه، فقدان زمین تخصصی و استاندارد تمرین تیراندازی با کمان را یکی از خلأهای زیرساختی این رشته در شهرستان عنوان کرد.

همچنین غلامرضا شعبانی‌بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، با تقدیر از حمایت فرمانداری شمیرانات از ورزش قهرمانی، این شهرستان را از مناطق مستعد این رشته دانست و از آمادگی فدراسیون برای همکاری در زمینه تأمین تجهیزات استاندارد و توسعه زیرساخت‌های تیراندازی با کمان خبر داد.

در جریان این بازدید، از محمدحسین گلشنی، کماندار شمیرانی و ملی‌پوش اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن نیز تقدیر شد.

کد مطلب 6954913

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