اوپن ای آی گروه مشورتی ریاضیات تشکیل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این گروه که «گروه مشورتی ریاضیات و هوش مصنوعی» نام دارد با هدف فراهم کردن امکان مشارکت و اظهار نظر بیشتر ریاضیدانان در پژوهش‌های ریاضی‌محور این شرکت تشکیل شده است.

گروه مذکور به عنوان پلی میان جامعه ریاضی دانان و عموم جامعه عمل می کند. این خبر در حالی منتشر می شود که انتشار ناگهانی راه حلی برای مسئله هزارهٔ ناویر–استوکس (Navier–Stokes Millennium Prize است. اوپن ای آی در بخشی از این بیانیه مربوط به گروه جدید مدعی شده همین مدل داخلی بیش از ۱۰۰ مسئله اضافی دیگر در بیشتر حوزه های ریاضی را حل کرده است.

بسیاری از ریاضیدانان برجسته با سرعت سرسام‌آور دستیابی به این نتایج مخالفت کرده‌اند. در اوایل ماه جاری میلادی ۲۵ برنده جایزه مدال فیلد ریاضیات در نامه ای سرگشاده استدلال کردند آزمایشگاه های هوش مصنوعی مالکیت معنوی تحقیقات آنها را تهدید می کنند زیرا برای حل مسئله های مشهور ریاضی با یکدیگر رقابت می کنند.

گروه جدید اوپن ای آی بیشتر در حوزه مشاوره فعالیت میکند و به ارزیابی اهمیت نتایج جدید و هماهنگی آنها می پردازد. هرچند اعضای این گروه دستمزدی دریافت نمی کنند اما می توانند مشاوره بدهند، دیدگاه هایشان را به طور عمومی بیان کنند و کنترل عضویت خود را دارند تا به این ترتیب از شرکت مستقل باقی بمانند.

۹ ریاضیدان برجسته به عنوان اعضای اصلی این گروه معرفی شده اند. جالب آنکه یکی از اعضا یعنی کامیلو دی للیس از امضا کنندگان نامه سرگشاده برندگان جایزه فیلدز بود.