حضور مردم در میدان، امتداد دفاع مقدس و نماد وفاداری به آرمان شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت الله باقری با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این ایام را یادآور ایستادگی و رشادت ملت ایران دانست و تأکید کرد: حضور باشکوه مردم در کنار رزمندگان در میدان‌ها و خیابان‌ها، امتداد همان دفاع مقدس و نماد وفاداری به آرمان‌های شهداست.

وی در این پیام آورده است: هفته دفاع مقدس، یادآور ایستادگی و رشادت مردان و زنانی است که با ایمان، اخلاص و ولایت‌مداری در برابر دشمنان ایران اسلامی ایستادند و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

دفاع مقدس؛ میراث ماندگار ایثار و فداکاری

وی افزود: فرارسیدن هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر عظمت ایثار و فداکاری شهیدان والامقام، جانبازان سرافراز، آزادگان عزیز و رزمندگان غیور هشت سال دفاع مقدس را پاس بداریم؛ همانانی که با نثار خون و جان خود، عزت و استقلال امروز ایران را تضمین کردند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان ادامه داد: دستاوردهای عزت‌آفرین نظام جمهوری اسلامی و پیروزی‌ها و حماسه‌های ماندگار رزمندگان در میدان و خیابان، نتیجه همان روحیه خداباوری و تبعیت از ولایت فقیه است که تبلور آن از دوران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس آغاز شد و در ایام دفاع مقدس دوازده‌روزه و رمضان به اوج بالندگی خود رسید.

حضور مردم در خیابان‌ها؛ امتداد دفاع مقدس

سردار باقری در بخش دیگری از پیام خود عنوان کرد: امروز حضور باشکوه و دشمن‌شکن مردم بصیر، دوشادوش رزمندگان میدان، در خیابان‌ها، امتداد همان دفاع مقدس و نماد وفاداری به آرمان‌های شهداست.

وی این حضور را جلوه‌ای از همراهی مردم با ارزش‌های مورد تأکید شهدا دانست و افزود: این حضور، جلوه‌ای از مردم ایران اسلامی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشته است.

قدردانی از خانواده شهدا و ایثارگران

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام و قائد شهید و شهدای والامقام، از صبر، صلابت و مجاهدت‌های خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان قدردانی کرد.

سردار باقری همچنین از حضور پرشور مردم در میادین و خیابان‌ها تشکر و قدردانی کرد.

راه شهدا؛ چراغ هدایت نسل‌های آینده

وی در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرد: با هدایت و رهبری مقام معظم ولایت، راه شهدا چراغ هدایت نسل‌های امروز و فردا و الگوی تمامی رزمندگان و مجاهدان در عرصه‌های دفاعی، علمی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی باشد.