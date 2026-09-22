حضور مردم در میدان، امتداد دفاع مقدس و نماد وفاداری به آرمان شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت الله باقری با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این ایام را یادآور ایستادگی و رشادت ملت ایران دانست و تأکید کرد: حضور باشکوه مردم در کنار رزمندگان در میدانها و خیابانها، امتداد همان دفاع مقدس و نماد وفاداری به آرمانهای شهداست.
وی در این پیام آورده است: هفته دفاع مقدس، یادآور ایستادگی و رشادت مردان و زنانی است که با ایمان، اخلاص و ولایتمداری در برابر دشمنان ایران اسلامی ایستادند و حماسهای ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زدند.
دفاع مقدس؛ میراث ماندگار ایثار و فداکاری
وی افزود: فرارسیدن هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر عظمت ایثار و فداکاری شهیدان والامقام، جانبازان سرافراز، آزادگان عزیز و رزمندگان غیور هشت سال دفاع مقدس را پاس بداریم؛ همانانی که با نثار خون و جان خود، عزت و استقلال امروز ایران را تضمین کردند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان ادامه داد: دستاوردهای عزتآفرین نظام جمهوری اسلامی و پیروزیها و حماسههای ماندگار رزمندگان در میدان و خیابان، نتیجه همان روحیه خداباوری و تبعیت از ولایت فقیه است که تبلور آن از دوران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس آغاز شد و در ایام دفاع مقدس دوازدهروزه و رمضان به اوج بالندگی خود رسید.
حضور مردم در خیابانها؛ امتداد دفاع مقدس
سردار باقری در بخش دیگری از پیام خود عنوان کرد: امروز حضور باشکوه و دشمنشکن مردم بصیر، دوشادوش رزمندگان میدان، در خیابانها، امتداد همان دفاع مقدس و نماد وفاداری به آرمانهای شهداست.
وی این حضور را جلوهای از همراهی مردم با ارزشهای مورد تأکید شهدا دانست و افزود: این حضور، جلوهای از مردم ایران اسلامی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشته است.
قدردانی از خانواده شهدا و ایثارگران
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام و قائد شهید و شهدای والامقام، از صبر، صلابت و مجاهدتهای خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان قدردانی کرد.
سردار باقری همچنین از حضور پرشور مردم در میادین و خیابانها تشکر و قدردانی کرد.
راه شهدا؛ چراغ هدایت نسلهای آینده
وی در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرد: با هدایت و رهبری مقام معظم ولایت، راه شهدا چراغ هدایت نسلهای امروز و فردا و الگوی تمامی رزمندگان و مجاهدان در عرصههای دفاعی، علمی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی باشد.
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