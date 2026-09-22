به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران تبریک گفته و به روح پاک و بلند تمامی شهدای والامقام که با نثار جان خویش، معنای حقیقی ایثار، فداکاری و عشق به وطن را به جهانیان نشان دادند، درود می‌فرستد.

متن پیام به شرح زیر است:

سی و یکم شهریورماه، سالروز آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه مردم نجیب و سربلند ایران است؛ مردمی استوار و مقاوم که در هر روز از هشت سال دفاع مقدس، حماسه آفریدند و با ایثار، فداکاری و جانفشانی، از کیان و تمامیت ارضی میهن اسلامی دفاع کردند. ملتی که در سال‌های پس از آن نیز با بصیرت، هوشیاری و ایستادگی، از آزمون‌های بزرگ دیگر، سربلند بیرون آمده و همچنان تا پای جان، جان‌فدای این سرزمین است.

هفته دفاع مقدس، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دلاورمردی‌ها و رشادت‌های رزمندگانی است که با اعتقاد، ایمان و توکل به خداوند متعال، جلوه‌هایی ماندگار از ایثار، مقاومت و حماسه را در تاریخ این مرز و بوم به یادگار گذاشتند؛ بزرگ‌مردانی که هر یک الگویی بی‌بدیل برای رزمندگانی هستند که امروز راه خدمت را برگزیده‌اند و با اخلاص، ایمان و خداباوری، در عرصه‌های مختلف نظامی، امنیتی، دفاعی، علمی و ...، برای صیانت از عزت، امنیت و اقتدار کشور تلاش و از حریم میهن، پاسداری می‌نمایند.

دوران دفاع مقدس، بخشی ماندگار و جدایی‌ناپذیر از هویت ملی ملت شریف ایران است؛ هویتی که به دست انسان‌هایی پاک‌سیرت، نیک‌سرشت، مؤمن، متعهد و ایثارگر رقم خورد؛ انسان‌هایی که از همه تعلقات دنیوی گذشتند، از میدان جهاد و ایثار تا معراج شهادت گام نهادند و نام و یادشان برای همیشه در تاریخ خواهد درخشید.

بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران تبریک عرض نموده و به روح پاک و بلند تمامی شهدای والامقام که با نثار جان خویش، معنای حقیقی ایثار، فداکاری و عشق به وطن را به جهانیان نشان دادند، درود می‌فرستد. به‌یقین، عزت و اقتدار امروز کشور، مرهون مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و خون پاک شهیدانی است که در راه دفاع از سرزمین و آرمان‌های والای ملت ایران، جان خویش را فدا کردند.