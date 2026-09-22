به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای کنسرت، گروه تنبورنوازان «نسل خلیل» به سرپرستی هژیر مهرافروز تازه ترین کنسرت خود را در تالار وحدت پیش روی مخاطبان قرار داد. این در حالی است که گروه پرفورمنس «جریان» نیز در این رویداد حضور داشت و اجرا را همراهی کردند.

«ناز آفرین»، «شراب ارغوانی»، «گوش کشان»، «بهار شهریار»، «شاهسواروخت»، «دست افشان»، «کنج میخانه»، «نبود چنین ...»، «تو مرو»، «بخت عاشقان» قطعاتی بودند که به ترتیب در کنسرت اجرا شدند.

در این رویداد آهنگسازی ۲ قطعه «شاهسواروخت» و «بخت عاشقان» را سید سلمان حسینی عهده دار بوده است.

در بخشی از برنامه نیز شکیب تیموری به تکنوازی تنبور پرداخت که رقصنده سماع نیز او را همراهی کرد. ۲ تکنوازی دیگر هم توسط هیرمان یساولی نوازنده ساز عود و سعید میرزاحسینی نوازنده ساز نی انجام شد.

هژیر مهرافروز پس از اجرای چند قطعه به همراه اعضای گروهش، دقایقی با حضار صحبت کرد و گفت: امشب می‌خواهم از عشق و دلدادگی خودم نسبت به هنر و موسیقی، از زمانی که به دعوت یکی از اعضای گروه شمس به همراه پدرم به اینجا آمدم، بگویم. چون سنم خیلی کم بود، ایستاده به همراه یکی از راهنمایان این تالار که امیدوارم هرجا هست سلامت باشد، محو و حیران صدای تنبور شدم. شاید این شخصی که اینجا می‌بینید، رویای کودکی بود که سال‌ها پیش خیره به اجرای تنبورنوازان شمس ایستاده بود و آن شخصی که ما را به این خانه دعوت کرد، سیدخلیل عالی‌نژاد بود.

وی با اشاره به شرایطی که گروه اجرایی اش طی سال های اخیر به واسطه اتفاقات مختلف تجربه کرده است، توضیح داد: امشب از شما می‌خواهم تضادهای عالم بیرون را به بیرون واگذار کنید و در این خانه، با اتمسفر عشق و همدلی و اتحاد، با هم هم‌صدا شویم شاید صورتگر، نقاش عالم، نقشی دیگر را پس از این رقم بزند و این برای شما که صدای ساز تنبور و کلام روشنگر بزرگان عالم معنا را به‌ عنوان فراخوان حضور خود در این بزم عاشقانه دانستید، معنای روشنی دارد.

در این کنسرت هژیر مهرافروز، با ساز نجوا به همراه طبلا دونوازی قابل توجهی را در ذهن مخاطبان در بخش های پایانی کنسرت ثبت کرد.