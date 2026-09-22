به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر و تمبر «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه» با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی این سازمان، درباره برنامه‌ها و اهداف برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه توضیحاتی ارائه کردند.

حسین دیوسالار در این نشست با اشاره به برگزاری این رویداد فرهنگی اظهار کرد: هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه از دوم تا چهاردهم مهرماه برگزار خواهد شد و برنامه‌های آن در ۱۳ حوزه موضوعی پیش‌بینی شده است.

او افزود: این رویداد برای نخستین‌بار در چهار شهر روسیه شامل مسکو، سنت‌پترزبورگ، قازان و آستاراخان برگزار می‌شود و طی آن مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری با هدف معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مخاطبان روس برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست، پوستر و تمبر رسمی «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه» نیز رونمایی شد.

برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه بخشی از برنامه‌های توسعه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور به شمار می‌رود و قرار است زمینه‌ای برای معرفی ابعاد مختلف فرهنگ و هنر ایران و تقویت تعاملات فرهنگی میان ایران و روسیه فراهم کند.

این رویداد فرهنگی با مشارکت بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد و برنامه‌های آن در طول ۱۳ روز در چهار شهر روسیه دنبال می‌شود.