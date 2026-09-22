مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش مضاعف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی ظهر سهشنبه در هفتمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: جامعه و نظام اسلامی مدیون صبر، استقامت و فداکاریهای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است و همه ما به این عزیزان بدهکار هستیم.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از دستاوردهای نظام و تمامیت ارضی کشور تصریح کرد: این سرزمین خاک پدری و مادری ما است نباید اجازه دهیم آیندگان ما را به خاطر کوتاهی در حفظ عزت و استقلال این مرزوبوم متهم کنند و ملت بزرگ ایران با ایستادگی و مقاومت خود هرگز اجازه نخواهد داد که بیگانگان برای سرنوشت این کشور تصمیم بگیرند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با تبیین ماهیت توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی افزود: مسئله امروز دشمن با ملت ایران تنها یک اختلاف سیاسی ساده نیست بلکه آنها چشم طمع به منابع، ثروت و منافع این کشور دوختهاند و هدفشان ضربهزدن به استقلال همهجانبه ایران اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت خدمترسانی صادقانه به مردم خاطرنشان کرد: دولت و مسئولان اجرایی باید برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم با تمام توان تلاش کنند و استان همدان نیز برای پیشبرد امور و تسریع در روند توسعه به کار جهادی و انرژی مضاعف نیاز دارد.
آیتالله شعبانی موثقی در پایان با تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت را سرمایههای ارزشمند معنوی کشور دانست و بر استمرار نقشآفرینی این عزیزان در عرصههای مختلف خدمترسانی به جامعه تاکید کرد.
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