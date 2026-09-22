به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور) در نطق میان‌دستور خود با گرامیداشت یاد امام راحل، شهدای دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

وی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی خطاب به مردم آمریکا گفت: چرا سرنوشت خود را به تصمیمات نابخردانه و جنون‌آمیز ترامپ سپرده‌اید؛ فردی که «نوکر حلقه‌به‌گوش رژیم جعلی و صهیونیستی» است؛ رژیمی که از کشتار زنان و کودکان و غارت ثروت ملت‌ها ابایی ندارد.

نماینده مردم میانه افزود: این اقدامات حیثیت آمریکا را از بین برده و این کشور را به یکی از منفورترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.

وی همچنین اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر رهنمودهای رهبر و امام خود و با حماسه‌آفرینی نیروهای مسلح، هیمنه پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی را درهم شکست و آنها را با رسوایی بزرگی مواجه کرد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: مردم با بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و گرانی، کاهش ارزش پول ملی، نوسان قیمت طلا، ارز و خودرو، مشکلات دارو و درمان، بیمه، مسکن و پایین بودن دریافتی حقوق‌بگیران و کارگران، به‌ویژه بازنشستگان، مواجه هستند و تاکنون تدبیر اساسی برای حل این مشکلات صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه شرایط جنگی کشور قابل درک است، افزود: یک تیم کاربلد، دلسوز و به دور از گرایش‌های سیاسی می‌تواند برای مشکلات موجود چاره‌اندیشی کند. رئیس‌جمهور باید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را هرچه سریع‌تر حل کند.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین بر ضرورت تقویت نظام آموزشی کشور تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش پایه توسعه کشور هستند و باید جایگاه اجتماعی، مادی و معنوی این حوزه به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش خود در طراحی نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: با وجود تلاش‌های وزیر آموزش و پرورش، حمایت لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این وزارتخانه، به‌ویژه اجرای کامل قانون رتبه‌بندی، صورت نگرفته است. افزایش حقوق و مزایای ناشی از رتبه‌بندی نیز مطابق ماده ۶ قانون، آن چیزی نیست که تصویب شده است.

اسماعیلی در ادامه خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس درباره عملکرد وزارت کشور تذکر داد و گفت: در سؤال خود از احمد مومنی، وزیر کشور، موضوعاتی از جمله سوءمدیریت، آشفتگی درون‌سازمانی، ضعف در ساماندهی اتباع بیگانه، قاچاق سوخت و تعامل نامناسب برخی استانداران و فرمانداران با نمایندگان را مطرح کرده‌ام.

وی افزود: این مسائل بر اساس مستندات موجود و به دور از آمارهای ساختگی مطرح شده و آذربایجان شرقی در بسیاری از موارد نسبت به استان‌های همتراز با عقب‌ماندگی‌های محسوس مواجه است.

نماینده مردم میانه با انتقاد از تأخیر ۱۷ ماهه در اعلام وصول سؤال خود از وزیر کشور، خواستار قرار گرفتن آن در نخستین فرصت در دستور کار صحن شد تا ابعاد موضوع به شکل مستدل و جزئی مورد بررسی قرار گیرد.