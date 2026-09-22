به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، در آیین افتتاح این دوره آموزشی کشوری، ابراهیم غفاری مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، ضمن تأکید بر اهمیت توجه به تحولات سبک زندگی خانواده‌ها و تغییر محیط رشد کودکان و نوجوانان، فرزندپروری دیجیتال را یکی از نیازهای جدید خانواده‌ها در شرایط امروز عنوان کرد.

وی با اشاره به گسترش استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های دیجیتال و سایر ابزارهای ارتباطی، بر ضرورت توانمندسازی والدین برای مدیریت آگاهانه حضور فرزندان در فضای دیجیتال تأکید کرد و گفت: هدف از آموزش فرزندپروری دیجیتال، صرفاً محدود کردن استفاده از فناوری نیست، بلکه ارتقای توانایی والدین برای شناخت فرصت‌ها و مخاطرات فضای دیجیتال، برقراری گفت‌وگوی مؤثر با فرزندان و تعیین قواعد متناسب با سن و شرایط آنان است.

غفاری افزود: این دوره با مشارکت آموزشگران و روانشناسان منتخب از ۳۱ استان کشور و به صورت ترکیبی حضوری و غیرحضوری طی دو روز برگزار می‌شود و طی آن، شرکت‌کنندگان با مفاهیم و مهارت‌های مرتبط با فرزندپروری در عصر دیجیتال، مدیریت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های دیجیتال و شیوه مواجهه خانواده با چالش‌های این حوزه آشنا می‌شوند.

وی گفت: در این دوره آموزشی کشوری، بر رویکرد مهارت‌محور و کاربردی تأکید شده است تا آموزشگران بتوانند پس از پایان دوره، مفاهیم و مهارت‌های آموخته‌شده را در آموزش خانواده‌ها به کار گیرند و والدین را برای مواجهه مناسب‌تر با موقعیت‌های واقعی زندگی دیجیتال فرزندان توانمند کنند.

غفاری افزود: برگزاری این دوره در سطح کشوری، گامی در جهت ایجاد رویکرد مشترک و ارتقای کیفیت آموزش‌های ارائه‌شده در حوزه فرزندپروری دیجیتال و استفاده از ظرفیت مراکز و متخصصان حوزه مشاوره و امور روانشناختی در سراسر کشور است.

گفتنی است این دوره به میزبانی استان لرستان و با حضور و مشارکت آموزشگران و روانشناسان سراسر کشور برگزار شده است.