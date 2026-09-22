به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست کارگروه جوانی جمعیت شهرستان دشتی اظهار کرد: کاهش جمعیت در بلندمدت آثار و آسیب‌های خود را نشان خواهد داد و باید از هم‌اکنون برای مدیریت این مسئله و حمایت از خانواده‌ها برنامه‌ریزی و اقدام لازم صورت پذیرد.

وی افزود: دولت چهاردهم در حوزه جوانی جمعیت و اجرای برنامه‌های تشویقی اهتمام ویژه‌ای داشته است و مدیران شهرستان نیز باید از ظرفیت‌های موجود برای حمایت های قانونی از خانواده‌ها و ترغیب و تسهیل فرزندآوری استفاده کنند.

فرماندار دشتی بر ضرورت توجه مدیران به تسهیلات و واگذاری زمین در چارچوب قوانین و ضوابط تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه ارائه تسهیلات و واگذاری زمین‌های پیش‌بینی‌شده برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اهتمام ویژه داشته باشند.

مقاتلی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید مشوق‌های فرزندآوری را در مجموعه خود اجرا و ظرفیت‌های موجود برای حمایت از کارکنان و خانواده‌ها را فعال کنند.

وی همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه فرزندآوری تأکید کرد و گفت: در هر شهر و روستا بنرها و پیام‌های فرهنگی با موضوع تشویق به فرزندآوری نصب شود تا زمینه توجه بیشتر جامعه به اهمیت جوانی جمعیت فراهم شود.

وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست پیشنهادات خود را در حوزه جوانی جمعیت اعلام کنند و گفت: باید از ایده‌ها و اقدامات خلاقانه دستگاه‌ها برای حمایت از خانواده و فرزندآوری استفاده شود.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت پیگیری تسهیلات مرتبط با جوانی جمعیت اظهار کرد: بانک‌های عامل نیز تعداد تسهیلات پرداخت‌شده در شش ماهه نخست سال جاری را اعلام کنند تا روند پرداخت تسهیلات و میزان تحقق اهداف در این بخش مورد بررسی قرار گیرد.