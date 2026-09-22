به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا؛ مسعود رهنما درباره عملکرد ملی‌پوشان کاراته در روز سوم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا و کسب نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران و سه مدال نقره اظهار داشت: اولین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان را به مردم ایران تبریک می‌گویم. هفکر می‌کنم همانند سال 1373 و بازی‌های آسیایی هیروشیما، باز هم نخستین مدال طلا به نام کاراته رقم خورد.

وی تصریح کرد: ما در رقابت‌های امروز چهار فینالیست داشتیم و موفق به کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره شدیم. اولین مدال تاریخی کاتای بانوان نیز به نام بانوان ما ثبت شد. همچنین پدیده‌ای به نام فاطمه‌زهرا سعیدآبادی را در این مسابقات دیدیم. فکر می‌کنم یک قهرمان باید با مجموعه حقوقی مسابقه نیز تقابل و مبارزه کند.

رئیس فدراسیون کاراته خاطرنشان کرد: سعیدآبادی خیلی خوب کار کرد. به مجموعه کادر فنی، ارکان فدراسیون کاراته، جامعه کاراته و جامعه ورزش تبریک عرض می‌کنم و اولین مدال طلای کاروان ورزشی کشورمان را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنم. فردا نیز یک ورزشکار دیگر داریم و امیدوارم رنگ مدال او نیز طلا شود.