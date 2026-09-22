دولت متناسب با وضعیت کشور آرایش لازم را نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، امید نصیبی، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۳۱ شهریور) و در نطق میاندستور خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ملت قهرمان ایران با وجود همه مشکلات، ایستادگی کردند تا سربازان کشور نیز با جانفشانی در میدان حاضر شوند و دشمنان این خاک مقدس را عقب برانند و به خاک مذلت بنشانند.
وی افزود: مردم ایران در طرح «جانفدا» نشان دادند که تنها برای حضور در میدان و تحمل سختیها آماده نیستند، بلکه برای فدا کردن جان خود در راه ایران نیز از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. بنابراین بر مسئولان واجب است با قدردانی از این مردم، برای بهبود شرایط زندگی آنان تلاش کنند.
نصیبی خطاب به رئیسجمهور گفت: متأسفانه به نظر میرسد بخش قابل توجهی از مجموعه دولت شرایط موجود را فراموش کرده و متناسب با وضعیت کشور آرایش لازم را نگرفته است. روزمرگی بر برخی دستگاهها حاکم شده و این تصور نیز وجود دارد که با توجه به شرایط مجلس، از نظارت، تذکر و برخوردهای قانونی نمایندگان مصون هستند.
وی در تذکری خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: وضعیت بازار برای مردم کاملاً روشن است و نیازی به توضیح ندارد؛ بنابراین لازم است اقدامات ملموس و مؤثری برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم انجام شود.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت ورزشگاه آزادی، خطاب به وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: وضعیت امروز ورزشگاه آزادی به نمادی از بیکفایتی تبدیل شده است. آیا میدانید رسانههای ضدانقلاب چگونه این موضوع را برجسته کردهاند؟ ورزشگاه آزادی تنها نمونهای از بیتدبیریهای موجود در وزارتخانه تحت مدیریت شماست.
نماینده مردم ممسنی در مجلس در تذکری به وزیر آموزش و پرورش نیز خواستار حل مشکل نیروهای نهضتی شد.
نظر شما