  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

توقیف کامیون ترانزیتی حامل ۵۷ کیلوگرم شیشه در شمال سیستان و بلوچستان

توقیف کامیون ترانزیتی حامل ۵۷ کیلوگرم شیشه در شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف یک دستگاه کامیون ترانزیتی و کشف ۵۷ کیلوگرم شیشه در بازرسی مأموران پست مراقبت پل بین‌المللی ابریشم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «جواد رفیعی» ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: مأموران مرزبانی مستقر در پست مراقبت پل بین‌المللی ابریشم، حین کنترل خودروهای ترانزیتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران در جریان بازرسی دقیق از این خودرو، موفق شدند محل اختفای مقدار ۵۷ کیلوگرم شیشه را که به‌صورت ماهرانه‌ای در کابین کامیون جاسازی شده بود، شناسایی و کشف کنند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به دستگیری قاچاقچی این محموله، تصریح کرد: مرزداران با اشراف و هوشیاری، تحرکات قاچاقچیان را در حوزه‌های مرزی و مسیرهای تردد رصد کرده و با هرگونه اقدام در زمینه قاچاق مواد مخدر قاطعانه برخورد خواهند کرد.

️سردار رفیعی در پایان با قدردانی از تلاش مرزداران و همکاری مرزنشینان، خاطرنشان کرد: مرزبانان با رصد مستمر و کنترل دقیق محورهای تردد، اجازه نخواهند داد قاچاقچیان از مسیرهای ترانزیتی برای انتقال مواد مخدر استفاده کنند.

کد مطلب 6955048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سمیرا IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دمشون گرم خدا لعنت کنه هرکی این شیشه رو واسه اولین بار وارد ایران کرد و اصلا ساخته بشه با ساقی های مواد اینجور سفت و سخت برخورد شه همشونو جمع کنن خیلی خوب میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه