توقیف کامیون ترانزیتی حامل ۵۷ کیلوگرم شیشه در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «جواد رفیعی» ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: مأموران مرزبانی مستقر در پست مراقبت پل بین‌المللی ابریشم، حین کنترل خودروهای ترانزیتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران در جریان بازرسی دقیق از این خودرو، موفق شدند محل اختفای مقدار ۵۷ کیلوگرم شیشه را که به‌صورت ماهرانه‌ای در کابین کامیون جاسازی شده بود، شناسایی و کشف کنند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به دستگیری قاچاقچی این محموله، تصریح کرد: مرزداران با اشراف و هوشیاری، تحرکات قاچاقچیان را در حوزه‌های مرزی و مسیرهای تردد رصد کرده و با هرگونه اقدام در زمینه قاچاق مواد مخدر قاطعانه برخورد خواهند کرد.

️سردار رفیعی در پایان با قدردانی از تلاش مرزداران و همکاری مرزنشینان، خاطرنشان کرد: مرزبانان با رصد مستمر و کنترل دقیق محورهای تردد، اجازه نخواهند داد قاچاقچیان از مسیرهای ترانزیتی برای انتقال مواد مخدر استفاده کنند.