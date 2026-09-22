آسیه لک‌زائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای حل مشکلات واگذاری زمین به روستاییان و ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی، کارگروهی مشترک با حضور ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان افزود: در این کارگروه، ضمن بررسی و تعیین تکلیف حقوق عرفی، اقدامات لازم برای تفکیک اراضی ملی، تحویل و تحول اراضی و صدور اسناد مالکیت در ۱۱ روستای پرجمعیت شهرستان سیب و سوران انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: تعیین تکلیف اراضی و فراهم شدن امکان واگذاری زمین، یکی از نیازهای مهم روستاییان و مسئولان برای توسعه زیرساخت‌هایی مانند آب و برق است.

لک‌زائی تصریح کرد: تثبیت مالکیت اراضی می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و جذب اعتبارات را فراهم کرده و از شکل‌گیری اختلافات ملکی در آینده جلوگیری کند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان واحد ثبتی سیب و سوران تأکید کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با ادامه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، روند تثبیت مالکیت اراضی و صدور اسناد برای پروژه‌های عمومی و روستایی را با جدیت دنبال خواهد کرد.