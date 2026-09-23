به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی اظهار کرد: تأمین و توزیع تجهیزات آموزشی یکی از ارکان مهم در آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی و تحقق عدالت آموزشی است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: در قالب کاروان «مهر باشکوه»، تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی مورد نیاز حدود ۵ هزار دانشآموز استان تأمین و در اختیار مدارس قرار میگیرد تا دانشآموزان در مناطق مختلف استان سال تحصیلی جدید را با امکانات مناسبتری آغاز کنند.
وی با اشاره به استمرار فرآیند تجهیز مدارس در طول سال، بیان کرد: از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال در مجموع ۶۰ هزار نفر تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی در سطح مدارس استان توزیع شده است که این تجهیزات در قالب طرح تجهیز مدارس، تأمین نیازهای جدید و همچنین جایگزینی تجهیزات فرسوده در اختیار مدارس قرار گرفته است.
لکزایی ادامه داد: رویکرد ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تنها به ساخت فضاهای آموزشی محدود نمیشود بلکه در کنار توسعه و احداث مدارس موضوع تأمین تجهیزات، استانداردسازی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی نیز با جدیت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: مدرسه زمانی میتواند بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان باشد که علاوه بر فضای فیزیکی استاندارد، از تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی مورد نیاز نیز برخوردار باشد از این رو تلاش کردهایم همزمان با توسعه فضاهای آموزشی، روند تجهیز مدارس استان نیز با جدیت و استمرار دنبال شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: توزیع تجهیزات با اولویت مدارس و مناطق نیازمند انجام میشود تا امکانات آموزشی متناسب با نیاز واقعی مدارس در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
لکزایی خاطرنشان کرد: حرکت کاروان «مهر باشکوه» در آغاز سال تحصیلی نمادی از عزم مجموعه آموزش و پرورش و دستگاههای مسئول برای فراهم کردن زمینه تحصیل باکیفیت و دسترسی عادلانه دانشآموزان به امکانات آموزشی است و این مسیر در طول سال تحصیلی نیز استمرار خواهد داشت.
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