رسول صفرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پراکندگی جمعیتی و گستردگی جغرافیایی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: فاصله برخی مدارس متوسطه از محل زندگی دانش‌آموزان زیاد است و برای تسهیل دسترسی آنان به آموزش، توسعه مدارس شبانه‌روزی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افزود: سال گذشته ۲۰ مدرسه شبانه‌روزی در سطح استان ایجاد شد و امسال نیز تصمیم داریم حدود ۳۰ مدرسه شبانه‌روزی دیگر راه‌اندازی کنیم.

وی هدف از اجرای این طرح را تسهیل و ساده‌تر کردن دسترسی دانش‌آموزان دوره متوسطه به آموزش عنوان کرد و گفت: این موضوع به‌ویژه برای دانش‌آموزان دختر در مناطق دورافتاده اهمیت دارد و می‌تواند به ادامه تحصیل آنان کمک کند.

صفرزایی همچنین با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم گفت: سال گذشته ۶۱ هزار و ۱۴۰ دانش‌آموز در پایه ششم تحصیل می‌کردند که تاکنون حدود ۵۹ هزار نفر از آنان در پایه هفتم ثبت‌نام کرده‌اند و انتظار می‌رود سایر دانش‌آموزان نیز فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.