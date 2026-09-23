۲.۸ کیلو شیشه در آزادراه قزوین-کرج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: مأموران پلیس راه آزادراه قزوین-کرج هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو ۴۰۵ که با حرکات مخاطره‌آمیز و نمایشی در حال تردد بود، مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران برای متوقف کردن خودرو اقدام کردند، اما راننده بدون توجه به دستور ایست پلیس قصد فرار داشت که مأموران پس از طی مسافتی و با سرعت عمل موفق به توقیف خودرو شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲ کیلو و ۸۶۰ گرم ماده مخدر از نوع شیشه را که به‌صورت ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود، کشف کردند و دو قاچاقچی نیز در این عملیات دستگیر شدند.

طرهانی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و معرفی آنان به مرجع قضایی خاطرنشان کرد: پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ برابر قانون برخورد خواهد کرد.