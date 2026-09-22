تشدید بادهای ۱۲۰ روزه و کاهش محسوس دما در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: از پنج‌شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده (۲ تا ۷ مهرماه)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک، به‌ویژه در روزهای شنبه و یکشنبه، در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: وزش باد و خیزش گردوخاک می‌تواند موجب کاهش دید افقی در محور مواصلاتی زاهدان–زابل و افزایش غلظت غبار در مناطق شرقی استان شود. همچنین از روز شنبه، کاهش دما در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد.

وی توصیه کرد: شهروندان در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی را رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند. رانندگان نیز با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید افقی، در محورهای مواصلاتی با احتیاط بیشتری تردد کنند.

ملاشاهی بیان کرد: همچنین ضروری است در اجرای عملیات عمرانی، تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد در نظر گرفته شود. کشاورزان نیز برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.