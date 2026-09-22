صوفی: نباید از وضعیت اقتصاد، تأمین معیشت، کنترل بازار و تورم غافل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی در نشست علنی (سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه رهبر شهید، سرداران، سربازان و مردم بی‌گناهی که در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، برای سلامتی رهبر و همه خدمتگزاران مردم ایران آرزوی سلامتی کرد و وفات حضرت معصومه (س) را تسلیت گفت.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از مردم ایران برای حضور و همراهی در بیش از ۲۰۰ شب، اظهار کرد: مردم بصیر ایران در بزنگاه‌های تاریخی و در مقابله با چالش‌هایی که دشمنان سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند، با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، با غیرت و بصیرت ایستادگی کردند.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، شهدا، جانبازان، آزادگان و قهرمانان جاودانه وطن، افزود: در آستانه بازگشایی مدارس باید یاد کودکان عزیز و شهدای مدرسه میناب را گرامی بداریم که به دست جنایتکاران بزرگ تاریخ، ترامپ و نتانیاهو، به شهادت رسیدند. هرچند عمر این کودکان معصوم کوتاه بود، اما اثر حضورشان چنان عمیق در جان جامعه ایرانی باقی ماند که به بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل شدند.

صوفی همچنین برای رئیس‌جمهور و هیئت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم هیئت ایرانی با حضوری مقتدرانه، قدرت، مظلومیت و حقانیت ملت بزرگ ایران را به جهانیان نشان دهد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، آموزش و پرورش را از مهم‌ترین حوزه‌های تعیین‌کننده آینده کشور دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است و بدون برنامه‌ریزی صحیح برای رشد و پرورش این سرمایه، نمی‌توان انتظار آینده‌ای موفق و کشوری پیشرفته داشت.

نماینده مردم همدان با انتقاد از وضعیت موجود در آموزش و پرورش، افزود: کمبود بودجه برای ساخت و تجهیز مدارس متناسب با استانداردهای روز، وجود مدارس فاقد امکانات حداقلی، نبود سرایدار در برخی مدارس و تعیین تکلیف نشدن وضعیت استخدامی معلمان و کادر آموزشی از جمله مشکلات این حوزه است.

وی ادامه داد: معلمان و کادر اجرایی باید از نظر رفاهی و معیشتی شرایطی داشته باشند که دغدغه‌ای جز تربیت فرزندان این سرزمین نداشته باشند. از سوی دیگر، برخی خانواده‌ها از کیفیت مدارس دولتی ناراضی هستند و توان پرداخت هزینه مدارس غیردولتی را نیز ندارند. این مسائل برای مجلس و دولت یک هشدار جدی است و باید برای آینده ایران در این حوزه اقدام فوری صورت گیرد.

صوفی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: مردم در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی قرار دارند و اگرچه درک درستی از شرایط روز دارند، اما دولت و مجلس باید با یک کار جهادی وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را سامان دهند.

وی افزود: نباید از وضعیت اقتصاد، تأمین معیشت، کنترل بازار و تورم غافل شد، چراکه مردم از افزایش روزانه قیمت‌ها خسته شده‌اند و متأسفانه در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت کالابرگ‌ها و توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، گفت: دولت بارها وعده اصلاح این موضوع را داده، اما هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. هزینه مسکن نیز همچنان فشار زیادی بر سبد خانوار وارد می‌کند و لازم است مجلس و دولت برای رضایت مردم اقدامات جهادی انجام دهند.

وی ساماندهی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان، به‌ویژه نیروهای مسلح، متناسب با تورم واقعی را از دیگر اقدامات ضروری دانست و تصریح کرد: حقوق‌ها پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اصل عدالت رعایت نشده و این موضوع نیازمند تجدیدنظر است.

صوفی همچنین با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این نیروها همچنان منتظر اقدام عملی مجلس و دولت برای ساماندهی وضعیت کاری خود هستند و با وجود نظر مجلس و دستور رئیس‌جمهور، تاکنون اقدام مؤثری که موجب آرامش خاطر این افراد شود صورت نگرفته است.

وی از رئیس‌جمهور خواست با توجه به تبدیل شدن مسکن به دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌ها، به این موضوع ورود عملی داشته باشد و افزود: به‌روزرسانی تسهیلات مسکن متناسب با تورم و بی‌اثر شدن مبلغ تسهیلات فعلی، واگذاری زمین به جوانان طبق قانون جوانی جمعیت و تعیین تکلیف واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه این واحدها به دلیل تأمین نشدن منابع با رکود مواجه شده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: در آستانه ورود به فصل سرما انتظار داریم وزارت نفت برای تأمین سوخت مناسب و استاندارد نیروگاه‌ها با هدف حفظ سلامت مردم جدیت بیشتری داشته باشد.

وی در پایان از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی خواست پرداخت مطالبات گندمکاران را سریعاً در دستور کار قرار دهند.