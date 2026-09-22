اجرای ۳۸۹ برنامه هفته دفاع مقدس در تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد معافی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: فضاسازی شهری با محوریت دفاع مقدس و نصب بنر و المان‌های مرتبط در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفته و ادارات مختلف نیز در اجرای برنامه‌های این هفته مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: سپاه ناحیه تنکابن با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های مقاومت، بسیج اقشار و بسیجیان شهرستان، برنامه‌های متنوعی را برای این ایام تدارک دیده است.

فرمانده سپاه ناحیه تنکابن، دیدار با ائمه جمعه شهرستان را از برنامه‌های آغازین هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: در این راستا دیدار با حجت‌الاسلام هدایتی، امام جمعه تنکابن، و امام جمعه بخش نشتا با حضور مسئولان و همکاران سپاه برگزار می‌شود.

معافی از افتتاح بازارچه اقتصاد مقاومتی نیز خبر داد و ادامه داد: یکی از برنامه‌های شاخص این هفته، رزمایش دیدار با خانواده معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران است که با تشکیل تیم‌های مختلف و با مشارکت ادارات و مجموعه بسیج در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: همزمان با نخستین روز آغاز سال تحصیلی، زنگ مهر و زنگ دفاع مقدس در مدارس شهرستان نواخته می‌شود و رزمایش اهدای لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه تنکابن، عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد و افزود: این مراسم در گلزار مرکزی وادی و تمامی گلزارهای شهدای بخش‌های مختلف شهرستان برگزار خواهد شد.

سرهنگ معافی همچنین از برگزاری همایش‌های پیاده‌روی و برنامه‌های بومی و محلی در سطح محلات خبر داد و گفت: این برنامه‌ها همراه با قرعه‌کشی و اهدای جوایز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی بسیج اظهار کرد: اردوهای جهادی در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت و تکمیل خانه برای خانواده‌های محروم، خدمات پزشکی و فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد و گروه‌های جهادی در محلات هدف حضور پیدا می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه تنکابن ادامه داد: برگزاری اردوهای رزمی و فرهنگی، آموزش‌های مرتبط با سلاح و آموزش‌های خودمراقبتی و دفاعی در سطح پایگاه‌های مقاومت نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته دفاع مقدس است.

سرهنگ معافی با اشاره به برپایی میزهای خدمت در شهرستان گفت: با استفاده از ظرفیت بسیج اقشار، میزهای خدمت در نقاط مختلف شهرستان برپا می‌شود تا خدمات مورد نیاز مردم در حوزه‌های مختلف ارائه شود.

وی اجرای برنامه‌های قرآنی را بخش دیگری از برنامه‌های این هفته دانست و افزود: تجلیل از حافظان و مربیان قرآنی و اجرای طرح «یک کاسب، یک دانش‌آموز» در مدارس از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه تنکابن همچنین از اکران فیلم‌های دفاع مقدسی و برگزاری نشست‌های نقد و بررسی فیلم در سطح شهرستان خبر داد و گفت: رزمایش اهدای خون با عنوان «اهدای خون، اهدای زندگی» نیز با حضور بسیجیان برگزار می‌شود.

سرهنگ معافی افزود: با توجه به نیاز سازمان انتقال خون و کمبود ذخایر خونی، بسیجیان شهرستان برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و در مرحله نخست بسیج ورزشکاران و در مراحل بعد سایر اقشار بسیج در این اقدام مشارکت خواهند داشت.

وی در پایان با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در جامعه گفت: امنیت از وظایف مهم مجموعه بسیج و سپاه است، اما باید توجه داشت که امنیت یک موضوع عمومی و مردمی است و مردم در قالب پایگاه‌های مقاومت در تأمین امنیت محلات مشارکت دارند.

فرمانده سپاه ناحیه تنکابن خاطرنشان کرد: در هفته دفاع مقدس، حضور گشت‌های رضویون و اجرای برنامه‌ها و رزمایش‌های مرتبط با این طرح نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.