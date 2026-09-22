مردان کبدی ایران با برد آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی کبدی مردان کشورمان در نخستین دیدار خود با اختلاف ۵۳ امتیاز و با نتیجه ۷۶ - ۲۳ نپال را شکست داد.
ملیپوشان کشورمان که در گروه A مسابقات با تیمهای پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه هستند از ساعت ۵:۱۵ صبح فردا رو در روی مالزی قرار میگیرند.
هدایت تیم ملی کبدی مردان ایران و نواب تازهقلعه به عهده دارد.
تیم ملی کبدی مردان در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ناگویا مقابل نپال به پیروزی رسیدند.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی کبدی مردان کشورمان در نخستین دیدار خود با اختلاف ۵۳ امتیاز و با نتیجه ۷۶ - ۲۳ نپال را شکست داد.
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