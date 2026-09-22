مردان کبدی ایران با برد آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی کبدی مردان کشورمان در نخستین دیدار خود با اختلاف ۵۳ امتیاز و با نتیجه ۷۶ - ۲۳ نپال را شکست داد.



ملی‌پوشان کشورمان که در گروه A مسابقات با تیم‌های پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه هستند از ساعت ۵:۱۵ صبح فردا رو در روی مالزی قرار می‌گیرند.



هدایت تیم ملی کبدی مردان ایران و نواب تازه‌قلعه به عهده دارد.