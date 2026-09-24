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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

ساحلی‌بازان ایران برابر ژاپن شکست خوردند

ساحلی‌بازان ایران برابر ژاپن شکست خوردند

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه‌نویی در رقابت با ژاپن شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ساحلی ایران امروز و در جنگ برای صدرنشینی مقابل ژاپن‌ میزبان قرار گرفت.

در این دیدار که ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه‌نویی بازیکنان تیم ایران را تشکیل می دادند، ژاپنی ها موفق شدند با نتیجه دو بر یک (۱۷-۲۱) و (۱۲-۱۵) از سد ایران (۱۹-۲۱) عبور کنند.

شاگردان بستگانی در این بازی کم اشتباه نداشتند، به خصوص در ست نخست که به نظر می رسید اسیر جو میزبانی شده بودند.با این حال آنها به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شدند و باید منتظر بمانند تا رقیب‌شان در این مرحله مشخص شود.

پس از پایان مرحله گروهی (برگزاری بازی همه تیم‌های شرکت کننده) رقیب بچه‌های ایران، مشخص خواهد شد.

کد مطلب 6957124

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