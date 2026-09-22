فرمانده سپاه قرچک: ملت ایران امروز نیز در برابر تهدیدات ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدریمنش، یعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، ضمن تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه (س) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس از ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ آغاز شد و فرهنگ مقاومت، ایثار، پایداری و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را برای ملت ایران به یادگار گذاشت.
وی افزود: امروز نیز این فرهنگ در عرصههای مختلف ادامه دارد و ملت ایران همچنان در برابر تهدیدات و فشارهای دشمنان ایستادگی میکند.
فرمانده ناحیه سپاه شهرستان قرچک با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای دانشآموز، فرماندهان و رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی، عنوان کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی این فرهنگ و انتقال آن به نسل جوان است.
حیدریمنش ادامه داد: ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت، برگزاری یادوارههای شهدا، اجرای برنامههای جهادی، فعالسازی ظرفیتهای محلات و توجه به جهاد تبیین از محورهای اصلی برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان قرچک است.
وی همچنین از اجرای پویش «نذر آب» در شهرستان قرچک خبر داد و گفت: این پویش با هدف تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز مردم مناطق جنوب کشور آغاز شده است.
فرمانده ناحیه سپاه شهرستان قرچک افزود: مردم میتوانند با خرید و اهدای بستههای آب معدنی در این اقدام مشارکت کنند و هر میزان مشارکت میتواند بخشی از نیازهای هموطنان در مناطق هدف را تأمین کند.
حیدریمنش در پایان از اصحاب رسانه خواست در معرفی پویش «نذر آب» و ترویج فرهنگ خدمترسانی و کمک به مردم مشارکت کنند.
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