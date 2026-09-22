به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن ضمن تجلیل از حماسه‌آفرینی رزمندگان و شهدای دفاع مقدس، بر اهمیت نقش رسانه‌ها در روایتگری و تبیین حقایق تأکید کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم



هفته دفاع مقدس، تجلی‌گاه اراده ملتی است که با اقتدا به مکتب عاشورا و در امتداد مسیر پرفروغ «رهبر شهید» و شهدای والامقام، حماسه‌ای جاویدان آفریدند. در این میان، نقش بی‌بدیل راویان حقیقت که جان بر سرِ کلمه نهادند، هرگز از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد؛ دلاورمردانی چون شهید «غلامرضا رهبر» که با میکروفون و خون پاک خود، خط مقدم جبهه‌ها را به وسعت خانه‌های ملت امتداد دادند و ثابت کردند که رسالتِ روایتگری، هم‌تراز با مجاهدت در میدان نبرد است.

امروز، سازمان بسیج رسانه با آغوشی گشاده و نگاهی جامع به تمامی اهالی قلم و رسانه، بر این باور است که کارزار دفاع همچنان در جبهه‌ای پیچیده‌تر به نام «جنگ شناختی» در جریان است. در برابر امپراتوری دروغ و تحریف دشمن که امید و ایمان جامعه را هدف گرفته است، یکایک خبرنگاران، نویسندگان و فعالان فضای مجازی، پاسداران مرزهای فکری و حافظان منافع ملی ایران عزیز هستند و هم‌افزاییِ رسانه‌ای، تنها راه در هم شکستن این محاصره سنگین تبلیغاتی است.

در این ایام مقدس، ما اصحاب رسانه با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق نموده و عهد می‌بندیم که پرچمدارِ فریضه قطعی «جهاد تبیین» باشیم. خانواده بزرگ رسانه، با نصب‌العین قرار دادن اوامر و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تا پای جان برای روشنگری، امیدآفرینی و پاسداری از هویت اصیل ایرانی-اسلامی در سنگر دفاع از حقیقت ایستاده و راه رهبر شهید و شهدای مقاومت را با قدرت ادامه خواهد داد.