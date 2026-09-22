به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی پیش از ظهر سهشنبه در آیین گلباران مزار شهدای گرمسار به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: ملت ایران در سالهای پس از انقلاب با تکیه بر ایمان، ایثار و وحدت ملی از آزمونهای دشوار عبور کرده و امروز نیز میتواند بر توطئههای دشمنان غلبه کند.
وی با اشاره به شرایط دوران دفاع مقدس اظهار داشت: دشمن در سالهای ابتدایی انقلاب با تصور تضعیف ساختارهای کشور و با پشتیبانی گسترده قدرتهای خارجی به ایران حمله کرد، اما مقاومت و حضور مردم در صحنه، معادلات دشمن را تغییر داد و این جنگ در نهایت به شکست اهداف آنان منجر شد.
همتی با بیان اینکه کشور امروز نیز با نوع دیگری از فشارها و تهدیدها مواجه است، افزود: دشمنان علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، از ظرفیتهای رسانهای و جنگ روانی برای ایجاد یأس، تردید و اختلاف در جامعه استفاده میکنند.
فرماندار گرمسار ادامه داد: تجربه دفاع مقدس نشان داد حتی در شرایطی که امکانات کشور محدود بود، ایمان، اراده و حضور مردم توانست در برابر دشمنی مجهز ایستادگی کند و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتها و توانمندیهای بیشتری برای مقابله با تهدیدها برخوردار است.
همتی وحدت و انسجام ملی را یکی از مهمترین عوامل عبور کشور از شرایط دشوار عنوان کرد و گفت: همانگونه که در سالهای دفاع مقدس اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر قرار گرفتند، امروز نیز همراهی مردم، دولت، نیروهای مسلح و مجموعههای مختلف کشور ضرورت دارد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای تفرقهافکنی خاطرنشان کرد: ایجاد دوگانگی و تضعیف انسجام داخلی، جامعه را در برابر فشارهای دشمن آسیبپذیر میکند و حفظ همدلی و وحدت باید به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار گرمسار با گرامیداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر تداوم مسیر ایثار و مقاومت تأکید کرد و اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور آگاهانه در صحنه میتواند از مشکلات و تهدیدهای پیش رو عبور کند.
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