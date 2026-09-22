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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

«وحدت و انسجام ملی» رمز عبور ایران از آزمون‌های دشوار

«وحدت و انسجام ملی» رمز عبور ایران از آزمون‌های دشوار

گرمسار- فرماندار گرمسار وحدت و انسجام ملی را رمز عبور از آزمون‌های دشوار دانست و گفت: همان‌گونه که ملت ما در دفاع مقدس با اتحاد در برابر دشمن ایستاد، امروز نیز می‌تواند از تهدیدها عبور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین گلباران مزار شهدای گرمسار به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: ملت ایران در سال‌های پس از انقلاب با تکیه بر ایمان، ایثار و وحدت ملی از آزمون‌های دشوار عبور کرده و امروز نیز می‌تواند بر توطئه‌های دشمنان غلبه کند.

وی با اشاره به شرایط دوران دفاع مقدس اظهار داشت: دشمن در سال‌های ابتدایی انقلاب با تصور تضعیف ساختارهای کشور و با پشتیبانی گسترده قدرت‌های خارجی به ایران حمله کرد، اما مقاومت و حضور مردم در صحنه، معادلات دشمن را تغییر داد و این جنگ در نهایت به شکست اهداف آنان منجر شد.

همتی با بیان اینکه کشور امروز نیز با نوع دیگری از فشارها و تهدیدها مواجه است، افزود: دشمنان علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، از ظرفیت‌های رسانه‌ای و جنگ روانی برای ایجاد یأس، تردید و اختلاف در جامعه استفاده می‌کنند.

فرماندار گرمسار ادامه داد: تجربه دفاع مقدس نشان داد حتی در شرایطی که امکانات کشور محدود بود، ایمان، اراده و حضور مردم توانست در برابر دشمنی مجهز ایستادگی کند و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بیشتری برای مقابله با تهدیدها برخوردار است.

همتی وحدت و انسجام ملی را یکی از مهم‌ترین عوامل عبور کشور از شرایط دشوار عنوان کرد و گفت: همان‌گونه که در سال‌های دفاع مقدس اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر قرار گرفتند، امروز نیز همراهی مردم، دولت، نیروهای مسلح و مجموعه‌های مختلف کشور ضرورت دارد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای تفرقه‌افکنی خاطرنشان کرد: ایجاد دوگانگی و تضعیف انسجام داخلی، جامعه را در برابر فشارهای دشمن آسیب‌پذیر می‌کند و حفظ همدلی و وحدت باید به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گرمسار با گرامیداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر تداوم مسیر ایثار و مقاومت تأکید کرد و اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور آگاهانه در صحنه می‌تواند از مشکلات و تهدیدهای پیش رو عبور کند.

کد مطلب 6955138

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