رضایی: فرهنگ ایثار سرمایه ماندگار مردم گیلانغرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر سه‌شنبه در آستانه هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این دوران، فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری مردم شهرستان به نظام و انقلاب اسلامی را سرمایه‌ای ماندگار توصیف کرد.

وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ اظهار کرد: ملت ایران در برابر حمله دشمن که به گفته وی از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردار بود، ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور مورد تعرض قرار گیرد.

فرماندار گیلانغرب افزود: در مقاطع مختلف نیز جمهوری اسلامی ایران با توطئه‌هایی از جمله اقدامات تروریستی، تلاش‌های براندازانه و ایجاد ناامنی مواجه بوده است، اما حضور مردم در صحنه و تقدیم شهدای گرانقدر موجب ناکامی این اقدامات شد.

رضایی با اشاره به شیوه‌های جدید تقابل و جنگ ترکیبی تصریح کرد: دشمن در عرصه‌هایی مانند جنگ سایبری و حملات هدفمند تلاش کرده است با هدف قرار دادن فرماندهان، سرداران و مردم به کشور آسیب وارد کند، اما بر اساس ارزیابی وی، پاسخ نیروهای مسلح و سپاه پاسداران مانع تحقق اهداف مورد نظر دشمن شده است.

وی ادامه داد: حمله به زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن فرماندهان، دانش‌آموزان و مردم، از جمله اقداماتی بوده که به گفته فرماندار گیلانغرب با هدف ایجاد خلأ مدیریتی و آسیب زدن به سرمایه‌های انسانی کشور انجام شده، اما ایستادگی مردم در برابر این تهدیدها بار دیگر استمرار روحیه مقاومت را نشان داد.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به جایگاه منطقه‌ای ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های مهم ژئوپلیتیکی و راهبردی برخوردار است و این ظرفیت‌ها در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش مهمی دارند.

رضایی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و آنچه مقاومت ملت‌های منطقه در برابر فشارهای خارجی خواند، بر اهمیت تقویت محور مقاومت و ایستادگی ملت‌ها در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مسئولان در برنامه‌های هفته دفاع مقدس را ضروری دانست و اظهار کرد: همه مدیران و مسئولان شهرستان باید در برنامه‌های این هفته حضور فعال داشته باشند و این حضور نشان‌دهنده پایبندی به فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرماندار گیلانغرب با تأکید بر جایگاه این شهرستان در فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: گیلانغرب کانون ایثار، شهادت و آزادگی و سندی از وفاداری مردم به نظام و انقلاب اسلامی است و هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و رهبری انقلاب به شمار می‌رود.

رضایی در پایان با اشاره به جایگاه دفتر نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه شهرستان گفت: این مجموعه کانون وحدت و همدلی در گیلانغرب است و مسئولان باید با حفظ انسجام، همدلی و هماهنگی، در مسیر خدمت به مردم و تقویت ارزش‌های انقلاب اسلامی حرکت کنند.