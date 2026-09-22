به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسوی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به عملکرد حوزه مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: در بیست‌وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز که در سال ۱۴۰۴ برگزار شد، مجموع تعهدات خیرین حقیقی و حقوقی به ۳۵۳ میلیارد تومان رسید که از این میزان ۱۱۹ میلیارد تومان مربوط به خیرین حقیقی و ۲۳۴ میلیارد تومان مربوط به خیرین حقوقی بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی افزود: با آغاز سال ۱۴۰۵ و ورود به بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز، در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۸۰ میلیارد تومان تعهد از سوی خیرین ثبت شده که این میزان در قالب ۲۳ تعهد شامل ۱۳ مدرسه، ۵۷ کلاس درس و ۱۰ مورد سالن، سرویس بهداشتی و دیوارکشی و محوطه‌سازی است.

موسوی با اشاره به برنامه برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در استان بیان کرد: جشنواره استانی خیرین مدرسه‌ساز در ۲۶ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و ریاست این جشنواره بر عهده استاندار است؛ همچنین جشنواره‌های شهرستانی با ریاست فرمانداران در ۱۳ منطقه و شهرستان استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در نهایت جمع‌بندی جشنواره‌های شهرستانی در جشنواره استانی با حضور خیرین بومی و ملی در بیرجند انجام خواهد شد و جزئیات این برنامه پس از هماهنگی‌های بیشتر با استانداری به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی همچنین از فعال‌سازی شورای بانوان خیر مدرسه‌ساز در مناطق آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: امسال تلاش کرده‌ایم در تمام مناطق آموزش و پرورش استان شورای بانوان خیر مدرسه‌ساز را فعال کنیم تا این شوراها در زمینه جذب، تکریم و نگهداشت بانوان خیر مدرسه‌ساز فعالیت کنند.

موسوی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «به‌ساز مدرسه» گفت: این سامانه با هدف تسهیل مشارکت‌های مردمی طراحی شده و پروژه‌های استان نیز در آن تعریف شده است. در حال حاضر حدود ۴۴ پروژه فعال و سه پویش در سامانه قرار دارد و از زمان راه‌اندازی تاکنون حدود ۱۷۴ تراکنش مشارکتی توسط مردم ثبت شده است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این سامانه آن است که مردم برای مشارکت در مدرسه‌سازی با یک بستر مشخص مواجه باشند و در صورت تمایل به کمک، دچار سردرگمی نشوند. همچنین امکان مشارکت نقدی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از طریق کد دستوری فراهم شده و افرادی که قصد مشارکت بیش از این مبلغ یا مشارکت غیرنقدی دارند نیز می‌توانند آمادگی خود را در سامانه اعلام کنند تا برای ادامه فرآیند با آنها ارتباط برقرار شود.

موسوی درباره نامگذاری مدارس به نام خیرین نیز گفت: خیرینی که ۵۰ درصد هزینه ساخت مدرسه در حوزه شهری را تأمین کنند، امکان نامگذاری مدرسه به نام آنها وجود خواهد داشت.

اختصاص ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار به نوسازی مدارس خراسان جنوبی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص حدود ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی به حوزه نوسازی مدارس استان خبر داد و اظهار کرد: از این میزان حدود ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار ملی است.

وی افزود: مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته در این بخش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان است که اعتبارات ملی نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.

موسوی با اشاره به ردیف‌های اعتبارات ملی گفت: این اعتبارات در بخش‌های مختلف از جمله تخریب و بازسازی مدارس، پروژه‌های نیمه‌تمام، فضاهای مرتبط با دانشگاه فرهنگیان، طرح بهسازی و گرمایش مدارس هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: ردیف تعمیر و احداث سرویس‌های بهداشتی مدارس از امسال از اعتبارات ملی خارج شده و در قالب اعتبارات استانی تأمین خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در پایان با دعوت از رسانه‌ها برای معرفی ظرفیت‌های مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی، بر نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در معرفی سامانه «به‌ساز مدرسه» و جلب مشارکت خیرین تأکید کرد.