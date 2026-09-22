رئیس دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مجتبی مرادی نوروزی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، با صدور حکمی «حامد سعیدی» را به عنوان رئیس جدید دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.
سعیدی در مسئولیت جدید خود به عنوان رئیس دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عهدهدار هماهنگی امور مرتبط با دفتر وزیر و پیگیری امور ارجاعی در چارچوب مأموریتهای وزارتخانه خواهد بود.
حامد سعیدی، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق ـ شبکههای مخابراتی است و سابقه فعالیت در بخشهای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در کارنامه خود دارد.
وی در طول سالها فعالیت خود در مجموعه وزارت ارتباطات، در بخشهای مختلف از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت و معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به کار بوده و در حوزههای مرتبط با مأموریتهای این وزارتخانه فعالیت کرده است.
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