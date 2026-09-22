به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآنی شهرستان اردستان، اظهار کرد: قرآن کریم در زندگی انسان جایگاه اساسی دارد، اما یکی از نگرانی‌های جدی، فاصله گرفتن جامعه از قرآن و مهجور ماندن این کتاب الهی است؛ موضوعی که در آیات قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) از مهجور قرار گرفتن قرآن گلایه کرده و تعبیر «اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» نشان می‌دهد که گاهی انسان‌ها قرآن را کنار می‌گذارند و ارتباط خود را با آن کاهش می‌دهند، در حالی که قرآن می‌تواند راهنمای انسان در برابر مشکلات و آسیب‌های زندگی باشد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: قرآن تنها برای تلاوت یا نگهداری در خانه نیست، بلکه باید در متن زندگی انسان حضور داشته باشد و آموزه‌های آن در رفتار، فرهنگ و مناسبات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد؛ اگر معارف قرآن در زندگی پیاده شود، بسیاری از نیازهای فرهنگی و اخلاقی جامعه برطرف خواهد شد.

دهشیری تصریح کرد: قرآن کتاب بی‌نیازی است و انسان برای رسیدن به آرامش و مسیر درست زندگی باید از این منبع الهی بهره بگیرد. امام سجاد(ع) نیز در روایتی بر این موضوع تأکید دارد که اگر همه مردم روی زمین از بین بروند، انسان در صورتی که قرآن را همراه خود داشته باشد، احساس تنهایی و وحشت نخواهد کرد.

وی بیان کرد: باید از ظرفیت آیات قرآن برای حل مسائل و نیازهای زندگی استفاده کنیم؛ در بررسی انجام‌شده درباره آیات مرتبط با زندگی، صدها آیه شناسایی شد که هر کدام می‌تواند بخشی از نیازهای انسان را پاسخ دهد و اگر همین آموزه‌ها وارد زندگی مردم شود، سبک زندگی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: فعالیت در حوزه قرآن باید با افتخار و احساس مسئولیت همراه باشد و در کنار بهره‌مندی خودمان از معارف قرآن، زمینه بهره‌مندی دیگران را نیز فراهم کنیم. در این مسیر می‌توان مراحل مختلفی مانند قرائت، فهم، عمل و تبلیغ قرآن را دنبال کرد و برای هر مرحله برنامه مشخصی داشت.

دهشیری اضافه کرد: با وجود فعالیت‌های انجام‌شده، قرآن هنوز جایگاه مورد انتظار خود را در جامعه پیدا نکرده است و بخشی از این مسئله به کم‌کاری ما در معرفی ظرفیت‌ها و چهره‌های برجسته قرآنی بازمی‌گردد. همان‌گونه که بسیاری از نوجوانان چهره‌های ورزشی و مشهور را می‌شناسند، باید زمینه‌ای فراهم شود که شخصیت‌ها و فعالان برجسته قرآنی نیز برای نسل جوان شناخته‌شده باشند.

وی یادآور شد: اکنون که ساختار فعالیت‌های قرآنی شهرستان در حال تغییر و ساماندهی است، باید با جدیت بیشتری وارد میدان شویم و از ظرفیت همه مجموعه‌ها استفاده کنیم. همچنین طرح‌های آموزشی که در سال‌های گذشته آغاز شده اما به صورت کامل اجرا نشده است، می‌تواند دوباره بررسی و با استفاده از تجربه مجریان آن تکمیل شود.

امام‌جمعه اردستان تأکید کرد: نباید در حوزه قرآن به صورت جزیره‌ای فعالیت کنیم؛ می‌توان وظایف را میان مؤسسات تقسیم کرد، به‌گونه‌ای که یک مجموعه در زمینه آموزش روخوانی و تجوید، مجموعه‌ای دیگر در حوزه تدبر و تفسیر و مجموعه‌ای نیز در زمینه حفظ یا تربیت مربی فعالیت تخصصی داشته باشد تا افراد بر اساس نیاز خود مسیر مشخصی برای آموزش قرآن داشته باشند.

دهشیری افزود: با چنین تقسیم کاری، هر فرد می‌داند برای یادگیری روخوانی، تجوید، حفظ، تدبر یا تفسیر باید به کدام مجموعه مراجعه کند و در نتیجه ظرفیت‌های موجود به جای موازی‌کاری، مکمل یکدیگر خواهند بود.

وی ادامه داد: لازم است مسئولان مرتبط از مؤسسات قرآنی شهرستان بازدید داشته باشند، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و مشکلات آنها قرار گیرند و درخواست‌ها و کمبودهای موجود را شناسایی و تا حد امکان برای رفع آنها اقدام یا موضوع را به دستگاه‌های مربوط منتقل کنند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که قرآن در جامعه بیش از گذشته حضور پیدا کند و به جای آنکه در حاشیه زندگی قرار داشته باشد، به متن زندگی مردم بازگردد؛ به گونه‌ای که قرآن در نهایت شفیع انسان باشد و نه اینکه به دلیل کوتاهی ما در بهره‌گیری از آن، در جایگاه مطالبه‌گر و خصم انسان قرار گیرد.