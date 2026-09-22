اولین چاپ کشتن مرغ مقلد در فروشگاه آکسفام پیدا شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته موسسه خیریه آکسفام، نسخه‌ای کمیاب از اولین نسخه رمان «کشتن مرغ مقلد» در میان اقلام اهدایی به این موسسه پیدا شده است.

این نسخه از اثر برجسته هارپر لی که در سال ۱۹۶۰ منتشر شد، در جعبه‌ای از کتاب‌های آمریکایی که به کتابفروشی خیریه در جاده پورتوبلو، غرب لندن، داده شده بود، کشف شد.این کتاب توسط کتابخانه بریتانیا خریداری شده و به مجموعه ملی آن اضافه خواهد شد.

اولیویا هیزمن واکر، مدیر فروشگاه، که این نسخه را به عنوان اولین چاپ آمریکایی شناسایی کرد، گفت: این کتاب به راحتی می‌توانست از قلم افتاده باشد. کتاب‌های زیادی برای بررسی در این هدیه وجود داشت، اما ما «کشتن مرغ مقلد» را تشخیص دادیم و فکر کردیم ارزش بررسی دقیق‌تر را دارد.

او افزود: ما خیلی زود متوجه شدیم که چیز واقعاً خاصی داریم. جلد کتاب نشان از قدمت آن داشت و اگرچه لبه‌های آن ساییده شده بود، صفحات داخل آن در وضعیت خوبی بودند.

او ادامه داد: شگفت‌انگیز است که فکر کنیم این کتاب از کتابفروشی آکسفام ما عبور کرده و به مجموعه ملی کتابخانه بریتانیا رسیده است. واقعاً سفری طولانی بوده، و یادآوری خوبی است که در طرح سپتامبرِ دست دوم(Second Hand September / جنبشی برای فروش و مبادله اشیای دست دوم با هدف حفظ محیط زیست)، چه گنجینه‌هایی می‌توانند در میان قفسه‌ها و اشیای اهدایی ما پنهان شده باشند.