https://mehrnews.com/x3d7PN ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲ کد مطلب 6955245 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲ وزیر کشور پاکستان به مشهد سفر کرد مشهد- سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان با استقبال استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر سه شنبه سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان با استقبال غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد. کد مطلب 6955245 کپی شد مطالب مرتبط علم الهدی:وحدت شیعه و اهلسنت در جامعه اسلامی تحقق یافته است دیدار کنسول جدید پاکستان در مشهد با ریاست نمایندگی وزارت امورخارجه وزیر کشور پاکستان وارد مشهد شد برچسبها نخست وزیر پاکستان مشهد استاندار خراسان رضوی
نظر شما