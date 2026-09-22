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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

وزیر کشور پاکستان به مشهد سفر کرد

وزیر کشور پاکستان به مشهد سفر کرد

مشهد- سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان با استقبال استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر سه شنبه سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان با استقبال غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد.

کد مطلب 6955245

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