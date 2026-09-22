به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نشست سالانه دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور اعضای هیئتهای ممتحنه و ارزشیابی داروسازی، رؤسا و معاونان آموزشی دانشکدههای داروسازی کشور، با موضوع «تابآوری آموزش داروسازی در بحران جنگ» در سالن امام جواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برگزار شد.
دکتر غلامرضا اصغری، مشاور و دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست با اشاره به تأثیر شرایط بحرانی و جنگ بر حوزههای آموزش، پژوهش و تدریس، بر ضرورت حفظ آمادگی و برنامهریزی برای تداوم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط خاص کشور، دانشگاهها و مراکز آموزشی باید برای سناریوهای مختلف آماده باشند، گفت: در حوزه آموزش از این موضوع با عنوان «تابآوری» یاد میشود و انتظار میرود هر یک از مجموعههای آموزشی بتوانند متناسب با شرایط، وظیفه ملی خود را در حفظ جریان آموزش و کمک به جامعه ایفا کنند.
اصغری با اشاره به ضرورت آمادگی نظام دارویی کشور در شرایط تحریم و احتمال محدودیت دسترسی به برخی داروها، خاطرنشان کرد: همانگونه که در دوران کرونا با کاهش موجودی برخی داروها مواجه شدیم و ضرورت استفاده از جایگزینها مطرح شد، در شرایط کنونی نیز باید برای سناریوهای مختلف و حتی بدترین شرایط احتمالی برنامهریزی کنیم تا غافلگیر نشویم.
وی هدف مشخص «تابآوری آموزش داروسازی» را روشن نگه داشتن چراغ آموزش و پژوهش دانست و افزود: تداوم آموزش، فعالیتهای پژوهشی، اجتماعی، روانی و فرهنگی جامعه داروسازی باید در شرایط بحران مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت آمادگی برای تداوم آموزش در شرایط اختلال زیرساختها
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت با اشاره به احتمال آسیب یا اختلال در زیرساختها و توقف آموزش مجازی، بر ضرورت پیشبینی راهکارهای جایگزین تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، استمرار آموزش دانشجویان در دانشگاههاست و باید برای شرایطی که زیرساختها دچار اختلال میشوند یا امکان برگزاری آموزش مجازی وجود ندارد، از پیش برنامهریزی کرد.
وی همچنین از آغاز همکاری برای تدوین و اجرای «کوریکولوم ویژه شرایط اضطراری» خبر داد و بر تسریع در برگزاری آموزشهای عملی تأکید کرد و گفت: دانشکدههای داروسازی میتوانند نسبت به تسریع در برگزاری کلاسهای عملی، تولید محتوای ویدئویی و کلیپهای آموزشی استاندارد از کلاسهای عملی برای دسترسی دانشجویان در شرایط مختلف و همچنین برنامهریزی و نیازسنجی ظرفیتهای فعال داروخانههای کشور برای آغاز دورههای کارآموزی اقدام کنند. همچنین در راستای کاهش وابستگی به حضور فیزیکی دانشجویان، استادان و کارکنان، استفاده از ظرفیت آموزش مجازی و دورکاری، تولید محتوای آموزشی مجازی، چابکی آموزشی و تدوین کوریکولومهای خلاصهشده از جمله راهکارهای مورد توجه قرار گرفت.
اصغری افزود: در شرایط قطع یا اختلال زیرساختهای ارتباطی نیز، پیشبینی بستههای کامل آموزشی و ارائه آن به دانشجویان از طریق ابزارهایی مانند فلش، DVD و همچنین بهرهگیری از آموزش همتایان میتواند به استمرار فرآیند یادگیری کمک کند.
پیشبینی راهکارهای جایگزین برای ارزیابی، آزمایشگاه و پایاننامه
مشاور و دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضرورت پیشبینی شیوههای جایگزین برای ارزیابی دانشجویان نیز مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: استفاده از روشهایی همچون آزمونهای کتابباز، آزمونهای شفاهی، سنجش تدریجی، انجام پروژه و سایر آزمونهای جایگزین، متناسب با شرایط میتواند در استمرار فرآیند ارزشیابی مورد توجه قرار گیرد. همچنین برای تداوم آموزشهای آزمایشگاهی، استفاده از ویدئوهای آموزشی آزمایشها، آزمایشگاههای مجازی و امکان مشاهده فرآیندهای آزمایشگاهی بهعنوان بخشی از راهکارهای آموزش در شرایط خاص باید مطرح شود.
وی افزود: در حوزه پایاننامه نیز انجام مطالعات مروری، تحلیل دادهها و برگزاری دفاع بهصورت مجازی از جمله ظرفیتهایی است که میتواند در شرایط اختلال یا محدودیت حضور فیزیکی مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت از دانشجویان و اعضای هیئت علمی در شرایط بحران
اصغری با تأکید بر اینکه شرایط بحرانی برای استادان و دانشجویان یکسان نیست، توجه به ابعاد روانی و تحصیلی آنان را ضروری دانست و بیان داشت: فعال شدن مشاورههای داوطلبانه، ارائه حمایتهای تحصیلی و روانی و فراهم کردن امکان استفاده از مرخصی تحصیلی بدون درج در سنوات، موافقت با مهمانی دانشجویان و پیشبینی مرخصی اداری برای استادان و کارکنان، از جمله راهکارهای مورد توجه برای مدیریت شرایط بحرانی است.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی فوری و شفاف از سوی افراد متولی و مسئول در شرایط بحران تأکید کرد و ایجاد آرامش و عادیسازی جریان آموزش را از الزامات مدیریت شرایط اضطراری دانست.
استفاده از ظرفیت داروخانههای خصوصی برای تداوم کارآموزی
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت تداوم آموزشهای عملی، بر استفاده از ظرفیتهای موجود در خارج از دانشگاه تأکید کرد و افزود: در شرایطی که امکان استفاده کامل از ظرفیتهای معمول آموزشی وجود ندارد، باید ظرفیت داروخانههای خصوصی شناسایی و برای ادامه دورههای کارآموزی دانشجویان، متناسب با ضوابط آموزشی، برنامهریزی شود.
تشکیل شبکه داوطلبان برای حمایت از آموزش و پژوهش داروسازی
اصغری با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و حمایت متقابل اعضای جامعه داروسازی در شرایط جنگ و فشارهای روانی و رسانهای، بر اهمیت همدلی و همراهی جامعه علمی برای تداوم فعالیتهای دانشگاهی تأکید کرد و گفت: باید از هماکنون افرادی که آمادگی و داوطلبی برای کمک در شرایط بحرانی دارند، شناسایی و شبکهای از نیروهای داوطلب تشکیل شود و برای استفاده از این ظرفیت برنامهریزی شود.
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی برای تداوم شرایط بحرانی، گفت: باید خود را برای دورههای طولانی مقاومت و استمرار فعالیتها آماده کنیم و تلاش شود با مدیریت مناسب، آسیبهای ناشی از بحران به آموزش، پژوهش و جامعه علمی به حداقل برسد.
توانمندسازی استادان؛ محور تداوم آموزش در شرایط اضطراری
وی در ادامه سخنان خود بر نقش استادان بهعنوان «فرماندهان میدانی تداوم آموزش» تأکید کرد و توانمندسازی آنان برای مدیریت شرایط اضطراری بسیار مهم است و همچنین برگزاری کارگاههای توانمندسازی در زمینه تولید و تدوین محتوای آموزشی، تابآوری روانی و مدیریت کلاسهای آنلاین از جمله اقداماتی است که میتواند آمادگی اعضای هیأت علمی را برای ادامه فعالیت آموزشی در شرایط بحران افزایش دهد.
همچنین برگزاری جلسات هماندیشی استادان و دانشجویان با هدف کاهش فشار روانی و ایجاد هماهنگی بیشتر در محیطهای دانشجویی، از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان شد.
توجه به مصرف منطقی دارو در شرایط بحران
مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به مدیریت دارو در شرایط بحران را ضروری دانست و بر لزوم ابتکار عمل در تدوین و اصلاح پروتکلهای مصرف منطقی دارو تأکید کرد. وی افزود: در شرایط محدودیت منابع و احتمال اختلال در تأمین برخی اقلام دارویی، توجه به مصرف منطقی دارو و آمادگی نظام دارویی برای مدیریت منابع از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه اعضای جامعه داروسازی کشور، خواستار برنامهریزی، همافزایی و استفاده از ظرفیت استادان، دانشجویان و داروسازان برای حفظ تداوم آموزش، پژوهش و خدمترسانی در شرایط بحران شد.
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